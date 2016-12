La piqûre de fourmi la plus douloureuse au monde testée

22-12-2016 | 11h39

Elle ne mesure que quelques centimètres et pourtant, il vaut mieux s'en tenir à distance. La fourmi balle de fusil ou plus scientifiquement, Paraponera clavata, ne porte pas ce nom pour rien. Son nom fait référence à l'intense douleur provoquée par sa piqûre. Une douleur semblable, selon les malchanceux qui l'ont expérimentée, à se faire tirer dessus avec une arme.

Le venin de cette espèce originaire d'Amérique du Sud est particulièrement puissant. Il contient notamment un peptide neurotoxique et paralysant appelé «poneratoxine» dont les effets peuvent perdurer jusqu'à 24 heures. La douleur créée par la piqûre de la fourmi balle de fusil a même été scientifiquement testée par l'entomologiste américain Justin Schmidt.

Après avoir expérimenté l'attaque de différents hyménoptères, ce spécialiste a établi une échelle de la pénibilité des piqûres, l'index Schmidt. Il a attribué à la fourmi balle de fusil le score maximal, 4+, associant la piqûre à la douleur provoquée par le fait de «marcher sur du charbon ardent avec un clou de sept centimètres planté dans le talon».

Une démonstration douloureuse

Autant dire que la fourmi balle de fusil est une espèce qu'on ne préfère pas rencontrer. Sauf pour Coyote Peterson. Ce célèbre aventurier américain est un spécialiste des animaux et surtout de leur technique de défense. Il a ainsi expérimenté les piqûres et morsures de divers spécimens mais il n'avait jusqu'ici jamais testé celle de la fourmi balle de fusil.

Comme le montre la vidéo ci-dessus, c'est désormais chose faite et Coyote Peterson a visiblement vite compris pourquoi cette espèce méritait son 4+. Quelques secondes à peine après la piqûre, il a commencé à ressentir une intense brûlure qui s'est rapidement diffusée dans tout son bras avant que ses muscles ne semblent se paralyser sous l'effet du venin.

L'aventurier décrit ensuite des vagues de douleur intense irradiant depuis la zone de piqûre, affirmant qu'il s'agit bel et bien de la plus douloureuse à laquelle il s'est exposé jusqu'ici. Avant lui, un Australien avait également voulu tenter l'expérience et il l'avait amèrement regretté.