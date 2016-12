Rappel de croustilles Old Dutch possiblement contaminées

21-12-2016 | 11h12

L'entreprise Old Dutch a lancé un rappel, tard mardi soir, pour certains de ses emballages de croustilles à saveur de cheddar et crème sure en raison d'une possible contamination à la salmonelle.



Les emballages visés ont été vendus en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et dans le nord de l'Ontario.

Les croustilles ont été distribués en deux formats, soit 66 g grammes (CUP 0 66343 17941 4) avec les dates «meilleur avant» allant du 2016 AU 10 au 2017 FE 24 et 255 grammes (CUP 0 66343 16783 1) avec les dates «meilleur avant» allant du 2016 AU 10 au 2017 MR 02.

Les aliments contaminés par la bactérie Salmonella peuvent entraîner plusieurs problèmes de santé, dont la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée, rappelle l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Aucun cas de maladie n'a été signalé en lien avec ce rappel.