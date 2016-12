Le top 2016 des vidéos de «Dre Crève-boutons»

19-12-2016 | 12h20

Répugnantes? Certainement. Mais les vidéos où l'on voit des professionnels - ou pas - procéder à l'extraction de points noirs, kystes, comédons et autres défauts de la peau fascinent des millions d'internautes, comme en font foi les nombreuses chaînes YouTube dédiées exclusivement au sujet.

Exemple: cette vidéo publiée il y a quelque mois sur Facebook et qui documente l'extraction de nombreux points noirs vue de très près a été vue plus de 20 millions de fois à ce jour. Ça semble si facile!

*ATTENTION, ces images pourraient en dégoûter certains.*

Pour clore l'année, Dre Sandra Lee, alias «Dre Crève-boutons» (Dr. Pimple Popper), a mis en ligne plusieurs vidéos de ses interventions les plus marquantes de 2016.

La dermatologue californienne, qui est suivie par plus de 2 millions d'internautes sur YouTube, a classé ses oeuvres sous différentes catégories dont les kystes et les lipomes, entre autres. C'est en anglais, mais la traduction n'est pas vraiment nécessaire.

*POUR UN PUBLIC AVERTI*

Selon son site web, Dr. Sandra Lee veut, avec ses vidéos, «promouvoir la pratique de la dermatologie et éduquer et conseiller le public sur une bonne hygiène de la peau et les procédures dermatologiques».

Mais au vu de la popularité de sa chaîne YouTube, elle n'est pas la seule à ressentir de la satisfaction à voir des boules de graisse, kystes et autres immondices extraites de la peau de patients.