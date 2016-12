Don de 20 M $ à l'Institut neurologique de Montréal

16-12-2016 | 18h47

L'Institut et hôpital neurologiques de Montréal (INM) a annoncé vendredi un don de 20 millions $ de la famille de l'homme d'affaires torontois Larry Tanenbaum.

Ce don à l'INM permettra de faciliter le partage de données en neurosciences à travers le monde, et ce, afin d'accélérer les découvertes d'agents thérapeutiques de pointe pour traiter les patients qui souffrent de maladies neurologiques.

«Aujourd'hui, nous prenons un premier pas important pour ouvrir de nouveaux horizons en matière de recherche et de découvertes en neurosciences», a déclaré Larry Tanenbaum, grand patron de Maple Leaf Sports & Entertainment, propriétaire des Maple Leafs, des Raptors et du Toronto FC, notamment.

Le premier ministre Justin Trudeau était présent au moment de l'annonce vendredi.

Selon l'INM, les maladies neurologiques et mentales, les dépendances et les lésions médullaires et cérébrales affectent directement un Canadien sur trois.

«Une partie du don de la famille Tanenbaum servira à encourager d'autres chercheurs et établissements canadiens à adopter un modèle de science ouverte, renforçant ainsi le réseau d'instituts œuvrant dans ce domaine qui partagent la même vision», a déclaré le Dr Guy Rouleau, directeur de l'Institut et hôpital neurologiques de Montréal et président du département de neurologie et de neurochirurgie de l'Université McGill.