Les personnes mariées survivent mieux aux crises cardiaques

16-12-2016 | 14h18

Être dans une relation stable aiderait les gens à se remettre de crises cardiaques, d'après une nouvelle recherche.

Une équipe de l'université de Duke, en Caroline du Nord, a suivi 2 351 personnes pendant les cinq ans qui ont suivi leur crise cardiaque, et les résultats montrent que les personnes mariées - et dont c'est le premier mariage - avait 71 % de risques en moins de mourir que ceux qui ne s'étaient jamais mariés. Un chiffre étonnant.

De plus, les experts ont découvert que les gens dont le mariage avait pris fin suite à une séparation ou un décès avaient moins de chances de survie. Les divorcés avaient 23 % de risques en plus de mourir d'une crise cardiaque et les veufs avaient 25 % de risques en plus que ceux qui étaient toujours en couple.

Les chercheurs expliquent que cela est certainement dû au fait que les conjoints apportent un soutien en cette période de stress, et cela semble aussi indiquer que les expériences traumatiques affectent la santé des gens et leur capacité à se rétablir.

«Suite à une crise cardiaque, on suppose que les personnes dans un mariage stable puisent dans ces ressources de long terme pour mieux gérer la maladie et prolonger leur vie après un épisode durant lequel celle-ci a été mise en jeu, écrivent les chercheurs dans le Journal of the American Heart Association.»

«Ces résultats corroborent ce lien, car il semblerait que le remariage après un divorce ou le veuvage pourrait ne pas avoir les mêmes effets bénéfiques que chez un couple qui reste marié. Nous supposons que le stress aigu et chronique lié à la fin du mariage pourrait jouer un rôle déterminant dans nos recherches - surtout qu'ici les veufs étaient surtout des personnes âgées.»

Environ 150 000 personnes font une crise cardiaque en Grande-Bretagne chaque année, et aux États-Unis, elle seraient 795 000.