Pourquoi est-ce que le pénis humain n'a pas d'os?

15-12-2016 | 13h17

La question pourrait vous paraître farfelue, mais elle n'est pas absurde: pourquoi les humains n'ont-ils pas d'os dans le pénis contrairement, par exemple, à leurs plus proches cousins évolutionnaires, les chimpanzés et bonobos.



Une équipe de chercheurs a retracé l'origine de l'os pénien et a fait état de ses découvertes mardi dans un journal scientifique de la Royal Society britannique, a rapporté la revue Science.

Cet os - qu'on nomme le baculum - serait apparu il y a plus de 95 millions d'années et le plus récent ancêtre commun de tous les primates et carnivores en aurait donc été doté.

Toutefois, certains descendants, tels que les humains, l'ont perdu depuis. Les chercheurs ont découvert que la présence du baculum serait étroitement liée à une durée plus longue de coït. On avance que l'os permettrait de mieux supporter le pénis pour la pénétration.

Alors, est-ce que cela signifie que les chimpanzés et bonobos, entre autres, sont des bêtes de sexe? En bref: oui. Étant polygames, les mâles doivent, pour assurer leur descendance, passer plus de temps à copuler et ainsi tenter de vaincre la compétition pour que leur semence porte fruit.

Ce serait donc possiblement par manque d'utilisation que certaines espèces, dont les humains, souvent monogames, auraient perdu l'os pénien.