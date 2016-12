Le gaz dépoussiérant: peu cher, euphorisant et mortel

15-12-2016 | 11h36

Des jeunes Québécois en sont morts, d'autres ont failli ne pas en réchapper et gardent des séquelles. Le gaz dépoussiérant de type Dust-Off que les adolescents inhalent pour avoir un petit «buzz» met leur vie à risque. Qu'en est-il exactement?



«C'est un phénomène que l'on a vu il y a quelques années qui fait des vagues. Là, on en entend parler, mais ça faisait quelque temps que l'on n'en avait pas eu vent. Et là, ça revient», affirme Jessica Turmel du GRIP Montréal, organisme qui vise entre autres à prévenir la toxicomanie.

Le gaz dépoussiérant est classé parmi les solvants volatils. «Il est inhalé dans le but d'avoir un effet d'euphorie. On se sent bien, étourdi un peu durant peu de temps; de 30 secondes à une minute», explique la formatrice et intervenante au GRIP Montréal.

Neurotoxique

Le produit est toutefois extrêmement dangereux lorsque respiré. «De toutes les substances psychoactives, c'est la substance la plus neurotoxique au moment où on l'inhale, car la personne remplit ses poumons et empêche l'oxygène d'accéder au cerveau et cause la mort dans certains cas. C'est particulièrement risqué», met en garde Mme Turmel.

En raison de son bas coût, le Dust-Off ou autre gaz de ce type pour dépoussiérer est populaire auprès des adolescents et des gens de la rue.

Le GRIP fait de la sensibilisation ponctuelle dans les écoles en prévention de la toxicomanie. «Notre but n'est pas de faire découvrir le produit à des jeunes qui ne le connaîtraient pas. Quand il y a un phénomène de mode, tout ce qu'il y a de solvants - colle, essence, gaz -, on fait des interventions», nuance Jessica Turmel.

«La prévention est une des grandes oubliées au Québec», conclut cette dernière. La coroner Denyse Langelier sonne pour sa part l'alarme afin que les autorités prennent les grands moyens et que les parents soient vigilants.