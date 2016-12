Le jeu Pokémon Go fait bouger plus ... mais pas trop!

14-12-2016 | 08h25

Le célèbre jeu Pokémon Go permet d'améliorer l'activité physique chez les adultes qui le pratiquent mais pas de manière durable, selon une étude publiée mercredi.

Dans son édition de Noël qui offre son traditionnel lot d'études humoristiques ou insolites, la revue médicale britannique The British Medical Journal (BMJ) s'est intéressée au Pokémon Go, une application très populaire qui compte plus de 20 millions d'utilisateurs actifs à travers le monde.

Le principe du jeu consiste à attraper, grâce à son téléphone intelligent, des créatures virtuelles cachées dans le monde réel que l'on voit sur son écran grâce à la technologie de la réalité augmentée.

En interrogeant en ligne 1182 participants âgés de 18 à 35 ans en août dernier dont près de la moitié avaient un niveau de jeu intermédiaire ou supérieur, des chercheurs américains ont montré que la pratique du Pokémon Go se traduisait par une accroissement sensible de l'activité physique.

Au cours de la première semaine de pratique, les participants faisaient 11 minutes de marche à pied supplémentaires par jour, soit près de la moitié du temps recommandé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en ce qui concerne l'activité physique.

L'OMS recommande de faire au moins 150 minutes d'activité physique modérée ou 75 minutes d'activité vigoureuse par semaine pour rester en bonne santé.

Mais pour les joueurs de Pokémon Go étudiés, le nombre de pas supplémentaires effectués commençait à diminuer dès la deuxième semaine, pour disparaître à la sixième semaine.

Le résultat était identique même lorsqu'on tenait compte de divers facteurs comme l'âge, le sexe, le groupe ethnique ou le poids.

«Nos résultats indiquent que l'impact sur la santé du Pokémon Go est probablement modéré» relèvent les auteurs qui n'excluent pas qu'il puisse avoir un impact différent sur les enfants, exclut de l'étude.

Ils se veulent toutefois résolument optimistes, soulignant qu'au delà de l'activité physique, le jeu peut avoir un effet bénéfique sur l'humeur et les liens sociaux.