Un plan d'action québécois sur les opioïdes réclamé

13-12-2016 | 17h32

En raison du nombre croissant de décès liés aux surdoses d'opioïdes ailleurs au Canada, le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) demandent au gouvernement Couillard un plan d'action provincial sur cet enjeu.

Les deux organisations estiment qu'il est plus que nécessaire d'encadrer et d'apporter un appui supplémentaire aux professionnels de la santé. Pour ce faire, elles demandent l'instauration d'un programme qui permettrait de partager les données de prescription et de délivrance des médicaments regroupés sous la classe des opioïdes ainsi que d'autres substances contrôlées.

«Les médecins et les pharmaciens, qui prescrivent et rendent accessibles ces médicaments sous ordonnance, reconnaissent leur responsabilité et leur rôle quant à la mise en place de solutions», a déclaré le Dr Charles Bernard, président-directeur général du Collège des médecins du Québec, dans un communiqué.

Selon les données du Bureau du coroner, citées dans le communiqué conjoint des médecins et des pharmaciens, en 2005, 62 décès ont été liés aux opioïdes, en 2014, moins de 10 ans plus tard, il y en a eu 146 au Québec.

Fentanyl

Mais la situation est dramatique ailleurs au pays, notamment avec la montée du fentanyl, un analgésique consommé illégalement dans la rue qui est jusqu'à 40 fois plus puissante que l'héroïne et 100 fois plus puissante que la morphine.

La Colombie-Britannique, où 622 personnes sont mortes en raison des opioïdes depuis le début de l'année, est particulièrement touchée. Et le Québec n'est évidemment pas à l'abri d'une telle hécatombe.

Les deux ordres professionnels demandent donc à Québec de leur donner un accès aux informations nominatives qui leur permettrait de faire un meilleur usage de ces substances.

«Nous pourrons jouer notre rôle lorsque nous aurons les moyens nécessaires pour mieux encadrer nos membres. Il faut, chacun à sa façon, mettre l'épaule à la roue afin de prévenir la surconsommation d'opioïdes et les décès qu'elle engendre», a précisé Bertrand Bolduc, président de l'Ordre des pharmaciens du Québec.