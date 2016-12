Jennifer Lawrence est une vraie hypocondriaque

13-12-2016 | 15h47

Jennifer Lawrence a su se faire apprécier des fans avec son attitude réaliste et ses remarques hilarantes au cours de ces dernières années, mais c'est une grande stressée.

Alors qu'elle était présente sur le plateau de Jimmy Kimmel lundi soir, l'actrice s'est confiée sur son hypocondrie et la façon dont elle se manifeste. «Je suis une grande hypocondriaque, a-t-elle raconté en riant. J'aime la médecine, J'aime aller sur Google, j'aime être alarmiste, j'aime faire paniquer les gens. Une fois, j'avais de vrais problèmes d'estomac et qui étaient très douloureux mais tout le monde me disait "Votre estomac va très bien". Et ce qui s'est passé en réalité, c'est que je m'étais tellement angoissée que mon intestin a fini par saigner. Je peux faire ça, avec mon esprit!»

Jennifer Lawrence a voyagé dans le monde entier pour faire la promotion de son nouveau film Passengers, dans lequel elle partage la vedette avec Chris Pratt. Sa prochaine destination est la Chine, mais l'actrice de 26 ans se fait déjà analyser pour des problèmes de santé qu'elle pourrait éventuellement avoir en se rendant dans ce pays.

«J'ai une peur irréaliste, je dois partir en Chine dans quelques jours, et j'ai cette peur de faire une crise d'appendicite une fois là-bas, a-t-elle expliqué. Et je suis me suis convaincue que j'allais attraper ça. La nuit dernière, j'ai commencé à m'endormir et mes yeux sont restés ouverts et je me disais "oh non! Je continue d'y penser".»

La belle blonde ne se rend certainement pas service cependant, en cherchant même des bactéries sur Google Image quand elle ne travaille pas. Mais parfois, l'instinct médical de Jennifer Lawrence finit par payer, l'actrice s'est souvenue de la fois où elle s'est inquiétée du grain de beauté d'une amie.

« J'ennuyais quelqu'un à propos d'un grain de beauté et je disais "ce grain de beauté est une mauvaise nouvelle". Et la personne me disait "tu penses que tout est une mauvaise nouvelle parce que tu es folle", et je disais "oui, mais ça c'est un mauvais grain de beauté", a raconté Jennifer Lawrence. Elle ne m'a même pas prévenue quand elle est allée chez le médecin parce que j'étais trop folle mais elle a dit que je lui avais sauvé la vie. Ce qui a tout fait empirer!»