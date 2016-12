Sauvé d'une noyade, le petit Ethan se bat pour survivre

12-12-2016 | 18h34

MONTRÉAL - Un petit garçon qui s'est quasi noyé dans une piscine privée du quartier Hochelaga-Maisonneuve en 2014, doit vivre aujourd'hui avec les lourdes conséquences. Ses parents font appel à la générosité du public afin de permettre à leur enfant de peut-être, un jour, voir son état s'améliorer.

Ethan Milo avait 13 mois lorsqu'il a été retrouvé flottant à la surface de la piscine située dans la cour arrière de l'appartement de la famille le 28 août 2014.

L'enfant a échappé à la vigilance de sa maman et d'une amie qui étaient sur les lieux. Après avoir découvert le petit dans l'eau, les deux femmes ont tout tenté pour le réanimer, mais il aura fallu des mois afin que l'enfant rouvre les yeux.

«Les médecins nous disaient qu'il n'avait aucune chance de survie. Il prenait de la médication super forte. Il ne se réveillait plus, n'ouvrait plus les yeux», raconte sa maman Sabrina Allard, en entrevue à LCN.

L'équipe médicale a même suggéré à la famille de débrancher Ethan, ce que la famille a toujours refusé.

Le bambin a passé quatre mois dans un coma induit artificiellement, et 10 mois à l'hôpital Sainte-Justine et dans un centre de réadaptation.

Paralysie

Le bambin s'en est sorti, mais les conséquences du manque d'oxygène à son cerveau l'ont handicapé.

Ethan qui a aujourd'hui 4 ans est atteint d'une paralysie cérébrale quadraspastique. Il ne parle pas, il est nourri par gavage et a le développement moteur d'un bébé.

Sabrina Allard et Alexandre Milo bénéficient d'une petite subvention pour boucler le budget familial et Sabrina a dû arrêter de travailler pour s'occuper d'Ethan.

«On reçoit 189 $ par mois, mais nous n'avons pas obtenu la nouvelle subvention pour enfant handicapé puisque Ethan a reçu le droit thérapeutique de commencer la nutrition par voie orale. Vu que le gouvernement a vu ça dans le dossier, ils disent qu'Ethan est apte à manger, ce qui n'est pas le cas», explique Sabrina Allard.

Gavage difficile

Mme Allard doit le gaver trois fois par jour, par voie de gastrotomie, une opération qui dure 120 minutes chaque fois.

Malgré ce mode d'alimentation, le petit vomit et s'étouffe. «On a diminué le gavage pour l'aider à les tolérer», précise-t-elle.

Aujourd'hui, le seul espoir d'amélioration de son état réside en une chambre hyperbare. La famille a mis en place une page de sociofinancement afin d'amasser les fonds pour se procurer cet outil thérapeutique.

«On a déjà 13 000 $ d'amassés, il nous manque 10 000 $ et on va pouvoir avoir la machine hyperbare à la maison. On a déjà fait 40 jours de traitement au coût de 2500 $. On a vu une bonne augmentation du tonus et du langage grâce aux traitements. On va tout faire pour l'avoir», précise Mme Allard.

«On a fait notre deuil»

Sabrina reconnaît que son enfant n'aura jamais une vie normale. «La vie est complètement différente. Quand tu penses à l'avenir de ton fils, tu souhaites qu'il travaille. Il va rester à la maison le restant de ses jours», explique-t-elle.

Alexandre, le papa d'Ethan explique de son côté qu'il accepte son fils tel qu'il est aujourd'hui. «Il a défié tous les pronostics, donc déjà là, on est content du chemin parcouru. On ne cherche pas à savoir ce qu'il serait devenu sans l'accident, Ethan c'est Ethan, c'est tout. Ça fait deux ans que c'est arrivé. On a un deuil à faire, ça fait deux ans et je pense qu'on l'a digéré. On l'aime fort», ajoute-t-il.

«On est une très bonne équipe, papa et moi, on se complète bien. Il faut dire qu'Ethan nous donne la joie de vivre. Il est tout le temps de bonne humeur, on n'a pas de difficulté avec lui malgré sa condition. On est chanceux d'avoir un enfant exceptionnel comme lui», précise Sabrina Allard.

Pour aider Ethan et sa famille: https://www.facebook.com/guerrierethan/