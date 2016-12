12-12-2016 | 18h17

Quatre mois après avoir remporté sa lutte pour obtenir des traitements d'hémodialyse à domicile, le Gaspésien Cyrille Gibeault Junior poursuit son combat afin que d'autres comme lui puissent bénéficier de services de proximité.

Sa démarche vise non seulement les soins d'hémodialyse, mais des traitements de radiothérapie et de chimiothérapie pour les personnes atteintes de cancer.

L'homme de 63 ans de Sainte-Anne-des-Monts devait auparavant parcourir plus de 400 kilomètres pour recevoir ses traitements à l'Hôpital régional de Rimouski. Une situation qu'il trouve inacceptable.

«Les cancéreux vont passer des semaines et des mois dans l'hôtellerie à côté de l'hôpital pour recevoir des traitements de 10-15 minutes. Il y a des gens qui partent de toutes les régions, du Bas-du-Fleuve, de la Gaspésie et de la Côte-Nord, ils sortent de leur famille. Ils sont obligés de payer des frais supplémentaires et le gouvernement accepte ça, c'est inhumain.»

Le député de Gaspé a parrainé une pétition qui vient d'être déposée à l'Assemblée nationale où les signataires demandent l'amélioration des services de santé, notamment pour les traitements d'hémodialyse en Gaspésie.

«En quelques semaines, nous avons recueilli près de 3000 signatures qui viennent s'ajouter aux 8000 signatures obtenues par M. Jean Lapointe, de Gaspé, dans les derniers mois. On parle de plus de 11 000 signatures dans le secteur de Côte-de-Gaspé et en Haute-Gaspésie, c'est énorme en terme d'appuis!», explique le député Gaétan Lelièvre.

«Des gens font jusqu'à 5 ou 6 heures de route pour recevoir leurs traitements d'hémodialyse, ce qui fait qu'il y a des gens qui prévoient même abandonner le service, alors qu'on sait que c'est un service vital. Pour eux c'est inconcevable, trop difficile sur le plan psychologique et au plan physique de faire autant de route, trois fois par semaine, on parle de près de 20 heures en déplacements», ajoute Gatéan Lelièvre.