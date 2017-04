Améliorer vos stabilisateur grâce au ballon d'exercices

Guillaume Touchette, entraîneur et consultant fitness 12-04-2017 | 04h00

Le temps chaud arrive, les plages et les terrains de golf vont bientôt reprendre leurs activités et nous sommes prêts nous aussi!

Aujourd'hui, nous allons continuer de fortifier notre corps avec des exercices avec le ballon d'exercices!

L'important est d'apprivoiser votre ballon et de développer stabilité, force et endurance grâce à celui-ci. De plus, améliorer vos stabilisateurs aura pour effet de diminuer les risques de blessures et d'augmenter votre bien-être général.

Pour les grandeurs de ballon suggéré:

45 cm - 5' et moins

55 cm - 5'1"- 5'8"

65 cm - 5'9"- 6'2"

75 cm - 6'3"- 6'7"

85 cm - 6'8" et plus

On se dit à la semaine prochaine!

