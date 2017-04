Au printemps, entraînez-vous dehors!

10-04-2017 | 11h01

Le printemps est enfin arrivé, avec la motivation pour aller faire du sport dehors. La nature procure ses bénéfices propres à la santé: elle aide notamment à améliorer l'humeur, la concentration et le sommeil. Autant de raisons d'aller s'entraîner dehors et essayer de nouvelles activités. En voici trois.

La slackline

Cette activité amusante vous remontera le moral en une seule séance, quel que soit votre niveau.

Pour débuter, il vous suffit de vous procurer une «slack« (une sangle) correspondant à votre niveau, et de l'attacher entre deux arbres dans un parc. Il existe de nombreuses vidéos sur Internet pour apprendre comment installer la slack et faire ses premiers pas dessus, ainsi que quelques figures à essayer lorsque vous aurez assimilé les bases.

Certes, vous tomberez de temps en temps, mais cela fait partie du plaisir! Et une fois que vous serez lancé, la slackline est une activité idéale pour travailler vos muscles, renforcer le bas de votre corps, stimuler votre concentration et améliorer votre équilibre et votre posture.

Comme le roller, la slackline peut aussi être une activité à essayer en famille et permettant de faire sortir les enfants.

Le boot camp

Le boot camp permet de vraiment se dépasser et d'être rapidement en meilleure forme. La variété des exercices permet de travailler de nombreux groupes de muscles, et nombreux sont ceux qui considèrent que, grâce à l'ambiance dynamique et énergique, le boot camp leur procure de meilleurs résultats qu'une séance classique en salle de sport.

Mais l'ambiance n'est pas non plus trop rigoureuse dans un boot camp: cela peut être un excellent moyen de se faire de nouveaux amis et de profiter d'un peu de compétition dans un bon esprit.

Et, si vous n'avez jamais encore quitté votre salle de sport, vous pourriez être surpris de la différence de sensations lorsqu'on s'entraîne dehors, sans parler de la force musculaire qu'il est possible de développer en délaissant les haltères de la salle et en utilisant simplement son propre corps.

Le roller

Le roller est aujourd'hui une activité d'extérieur populaire dans de nombreuses villes européennes, remplaçant parfois le vélo pour se déplacer en ville. Bruxelles a même encouragé ses habitants à utiliser le roller comme alternative aux transports en commun durant sa semaine de la mobilité, en 2016.

Si vous ne vous sentez pas encore assez en confiance, entraînez-vous au parc le plus proche et emmagasinez ainsi confiance et forme.

Le roller apporte beaucoup d'avantages à la santé: c'est une activité cardio complète, qui fait travailler le cœur, brûle des calories et muscle les jambes. Ses effets sont même comparables à ceux de la course et du vélo, et en famille ou entre amis le roller est encore plus drôle.