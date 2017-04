Levez vos fesses

05-04-2017 | 14h54

Personne ne vous blâmera de penser qu'il n'y a pas plus confortable que de rentrer d'une journée de boulot pour vous vautrer dans votre canapé. Mais à ce rythme, figurez-vous que vous risquez de passer au moins deux mois et demi par an assis. Et ce n'est pas forcément une bonne chose.

La British Heart Foundation a mené une étude dont les résultats se sont confrontés à d'autres, issus d'une étude menée, elle, par le National Health Service britannique, qui montrait qu'un quart des adultes britanniques faisait moins de 30 minutes d'exercice par semaine.

Mises dos à dos, ces conclusions ont fait frémir les chercheurs, qui ont déjà constaté qu'un mode de vie sédentaire était responsable d'un décès sur six et de risques accrus de cancer, d'infarctus, de sénilité et d'arthrite.

«Le manque d'activité physique marque l'une des plus importantes crises globales actuelles, a commenté le docteur Mike Knapton, de la British Heart Foundation. Les niveaux d'inactivité et de sédentarisme demeurent invariablement stables au Royaume-Uni, et ces deux facteurs réunis augmentent les risques de mort précoce. Il faut absolument faciliter l'accès aux exercices et à l'activité physique si nous voulons prévenir ces risques.»

Les efforts demandés sont assez minimes au quotidien. Vous pouvez par exemple descendre un arrêt de métro ou de bus avant le votre pour vous offrir 10 ou 15 minutes de marche par jour. Il n'en faudra pas plus pour stimuler votre circulation sanguine. Par ailleurs, plutôt que de prendre le volant pour des destinations proches de chez vous, forcez-vous à marcher un peu. Et pourquoi ne pas vous mettre au vélo, pour vous activer tout en restant assis?