Améliorez votre mobilité avec ces 2 exercices tests

Guillaume Touchette, entraîneur et consultant fitness 05-04-2017 | 04h00

Dans cette chronique, je vous mets au défi avec ces 2 exercices tests pour vous aider à mieux identifier les lacunes que vous avez si vous en avez afin de vous aider à les améliorer.

Mon objectif est de vous rendre plus en forme et un peu plus en santé à chaque jour.

Grâce à ces 2 exercices tests, vous aurez plus d'informations sur votre propre corps et avec ces informations, on peut donc améliorer votre santé et dans le cas ici, votre mobilité et votre core!

Si vous êtes comme moi et aimez en savoir plus, je vous invite à relever le défi. Si vous avez des questions sur le types de douleurs que vous éprouvé (Mollets, lombaire, hanches, cuisses, sensations de brûlure, etc.) N'hésitez pas à m'écrire au miseenforme101@gmail.com

Je vais tenter de vous éclairer pour vous aider à être un peu plus en forme à chaque jour!

Merci et à la semaine prochaine!

