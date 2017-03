Perdre du poids avec un jeu de cartes!

Guillaume Touchette, entraîneur et consultant fitness 22-03-2017 | 04h00

On me demande souvent comment je fais pour aimer l'entraînement. C'est une excellente question, parce que personne n'aime souffrir, suer ou s'exténuer.

Mais il y a des façons de rendre l'entrainement amusant et d'avoir du plaisir tout en bougeant!

Alors je vous présente l'entrainement qui jusqu'à présent a fait l'unanimité avec tous mes clients!

Le WWC (Workout With Cards), s'entrainer avec des cartes. C'est très simple. Il vous faut:

-1 Paquet de cartes (incluant les jokers)

-1 Feuille de papier

-1 Crayon

Même pas besoin d'équipement.

Choisissez 5 exercices pour les attribuer à une des 4 figures (carreau, coeur, pique, trèfle) et 1 exercice plus difficile pour le joker.

Dans ce cas-ci, nous avons fait:

Carreau = Push up

Coeur = Squat

Pique = Redressement assis

Trèfle = Mountain Climber

Joker = 10 Burpees

Valeur des cartes:

AS = 1 ou 14 (au choix)

2 à 10 = propre valeur

Valet = 11

Dame = 12

Roi = 13

Joker = minimum 10

Ensuite brassez le paquet et révélez une carte. Exécutez le nombre de répétitions liées à la figure avant de passer à la prochaine carte et ainsi de suite jusqu'à la fin du paquet!

EX: 6 carreaux = 6 Push up, Dame de pique = 12 redressements assis etc.

C'est un entrainement que vous pouvez faire avec un ou des partenaires également! Plus on est de gens plus c'est plaisant comme entrainement!

Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec cet entrainement.

