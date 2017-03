Pratiquer une activité sportive est bénéfique pour votre sexualité

16-03-2017 | 10h15

Avoir une bonne condition physique influencerait grandement notre sexualité, l'effort sportif augmentant la sécrétion de dopamine, qui n'est autre que l'hormone du plaisir!

«Le sport a fait ses preuves en matière de séduction»

C'est en tout cas ce qu'affirme Julien Lavault, le président du coaching en ligne de FizzUp. L'application a mené une enquête sur 2500 personnes âgées de 20 à 59 ans, et 4 personnes sur 5 se sentent plus attirantes, uniquement parce qu'elles font tout simplement du sport.

De plus, 3 femmes sur 5 affirment être plus audacieuses sexuellement grâce à la pratique d'une activité sportive, et ce n'est pas tout puisque 71 % des hommes interrogés se sentent plus performants au lit pour les mêmes raison!

Pour faire court, le sport est le meilleur ami de votre sexualité! Et sachez qu'il augmenterait même de 15 % la durée de vos relations sexuelles...