2 recettes faciles et excellentes pour la santé

Guillaume Touchette, entraîneur et consultant fitness 15-03-2017 | 04h00

Bonjour à vous tous qui désirez être un peu plus en santé à chaque jour! Voici deux idées recettes qui sont excellentes pour la santé et qui sont exquises au sens du goût!

Dans les recettes plus bas, n'oubliez jamais que vous pouvez changer les légumes et varier vos épices si vous le désirez aussi! Utilisez votre imagination et personnalisez les si vous n'êtes pas fan d'un des ingrédients dans les recettes.

Recette de Filets de truite érable et moutarde:

Ingrédients:

-1/4 de tasse de moutarde à l'ancienne

-2 cuillères à soupe de sirop d'érable

-1 cuillère à soupe de jus de citron

-1 cuillère à soupe de poivre

-1 cuillère à soupe d'herbe de Provence

-1 Filet de truite (1.5kg ou 3lbs)

-Asperges

Préparation:

1-Mélangez dans un bol les épices, la moutarde, le jus de citron et le sirop d'érable.

2-Mettre les asperges dans une plaque et déposer le filet de truite sur les asperges. Mettre au four à 375 degrés pour 20 minutes. Au bout du temps, retirer la plaque du four et enduire le filet de truite avec la sauce maison.

3- Remettre le filet de truite au four pour 10 minutes à 375 degrés.

Recette de Sauté au légumes et poulet au poivre:

Ingrédients:

-2 à 3 poitrines de poulet (600g)

-Poivrons verts et rouges

-Concombre

-Champignons

-1 cuillère a soupe de poivre

-3 cuillères à soupe d'épices à l'ail et au poivron grillé

-Huile d'olive

Préparation:

1-Tranchez les poitrines de poulet en lanières. Couler de l'huile dans une poêle et mettre le poulet dedans (feu moyen). Faites revenir le poulet et ajoutez le poivre.

2-Découpez les légumes en quartier et ajoutez les à la poêle lorsque le poulet est blanc.

3-Ajoutez les épices à l'ail et au poivron grillé. Laisser mijoter et brasser à l'occasion.

Bon appétit! J'espère que votre défi d'abdominaux du mois de mars se passe aussi bien pour vous que pour moi!

On se dit à la semaine prochaine!

