10 Exercices de Kettlebell pour perdre du poids

Guillaume Touchette, entraîneur et consultant fitness 08-03-2017 | 04h00

L'entrainement fonctionnel est un entrainement qui fonctionne! L'entrainement métabolique est un des meilleur pour la perte de poids mais aussi pour dépenser beaucoup d'énergie en peu de temps.

Je vous présente donc 10 exercices avec un Kettlebell pour optimiser votre temps d'entrainement et votre effort pour avoir d'excellents résultats!

Faites attention avec les mouvements un peu plus complexes tels que les Kettlebell swing, la levé du Kettlebell et le Turkish Get Up.

Commencez par travailler la technique sans charge pour commencer et prendre le bon mouvement pour éviter les blessures.

