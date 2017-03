Défi abdominaux pour un ventre plat et musclé

Guillaume Touchette, entraîneur et consultant fitness 01-03-2017 | 04h00

Pour le mois de Mars 2017, je vous propose de suivre ce défi avec moi! Tout les jours nous allons faire des abdominaux!

Une journée sur deux nous ferons la planche et l'autre nous ferons des redressements assis.

Débutant ou avancé, vous trouverez votre compte avec ce défi j'en suis convaincu! Tout les détails pour le défi et l'exécution des mouvements se trouvent dans le vidéo!

Évidemment si vous avez des blessures ou des restrictions, consultez un professionnel avant d'entamer le défi en toute sécurité.

On se dit à la semaine prochaine pour encore plus d'information sur l'entrainement et la santé!

