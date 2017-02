Le déjeuner optimal pour être en forme

Guillaume Touchette, entraîneur et consultant fitness 15-02-2017 | 04h00

On me demande souvent: «Qu'est-ce que tu mange pour être en forme?» Et bien la réponse n'est pas simple. Puisque tout le monde n'a pas le même métabolisme donc le même besoin énergétique en fonction de son quotidien.

Mais j'ai voulu vous partager le déjeuner optimal pour bien démarrer votre journée!

Et en plus je vous donne des trucs pour augmenter votre sérotonine, l'hormone du bonheur. Cette hormone augmente votre énergie et votre bonne humeur lors de la journée!

Voici quelques trucs qui peuvent vous permettre d'en sécreter plus facilement:



1- Le sexe

2- Le steak

3- Le sport

4- Le soleil

Il en existe plusieurs autres bien sûr! Mais je voulais vous dire que ceux-ci au quotidien seront extrêmement positifs pour votre santé générale!

Voici la formule pour calculer votre apport de vitamine D journalière:

35 UI (unité internationale) X NB les poids.

EX: 35 UI X 150 livres = 5250 UI par jour

Alors le meilleur départ pour votre journée en gros, c'est de faire l'amour, de manger un bon steak avec des noix et ensuite allez faire un peu de sport au soleil! Votre journée ne pourra qu'être positive!

