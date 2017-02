Cinq sports à pratiquer pendant et après un cancer

02-02-2017 | 10h36

La Journée mondiale contre le cancer, le 4 février est l'occasion de rappeler que l'activité physique et sportive est la meilleure alliée contre le cancer. Elle agit comme un frein sur le développement de la maladie en complément du traitement, améliore la qualité de vie et réduit le risque de récidive. Sélection d'activités à pratiquer, de préférence, accompagné.

Bouger pendant et après la maladie est essentiel pour réduire la fatigue (diminuée de 36 % en moyenne selon plusieurs études scientifiques), limiter la perte de masse musculaire induite par les traitements anticancéreux et aider à en supporter les effets secondaires.

Le sport est également un excellent antidote pour retrouver mieux-être psychique et bon moral. Il favorise le sommeil, stimule l'immunité et aide à retrouver l'estime de soi.

Après la maladie, l'activité physique et sportive améliore la survie en réduisant le risque de survenue des métastases et de rechute. Le 3e plan cancer (2014-2019) lui donne une large part et la conseille pendant et après les traitements.

L'idéal est de pratiquer 3 séances de 20 à 30 minutes par semaine, car la régularité prime sur l'intensité.

Plusieurs activités sportives adaptées et dispensées par des éducateurs médico-sportifs formés peuvent être envisagées. Elles sont proposées par des associations spécialisées.

La marche nordique

Non traumatique et anti-stress, cette discipline de plein air est une bonne alternative à la marche rapide et idéale pour oxygéner les tissus. La coordination des mouvements, avec l'aide d'un bâton pour les bras, sollicite l'ensemble des muscles. La dépense d'énergie est accrue.

Elle est conseillée pour éviter la survenue d'un cancer, mais également pendant et après un cancer, notamment du sein. La marche nordique peut se pratiquer à tous les âges et de nombreux clubs et associations la proposent.

Le vélo elliptique

Proposé dans de nombreuses salles de sport, le vélo elliptique est une activité d'endurance bénéfique qui fait travailler l'ensemble du corps. Elle peut être réalisée durant les séances de chimiothérapies pour limiter la fatigue, mais aussi en prévention de la maladie.

Une étude publiée dans la revue JAMA Oncology a montré que la pratique de 300 minutes de vélo elliptique sur des patientes ménopausées réduisait la masse graisseuse et diminuait le risque de cancer du sein. À pratiquer en solo ou avec un ami.

Le médiété

Cette discipline mise au point par le co-fondateur de l'association CAMI Sport et Cancer est une méthode d'apprentissage de mouvements adaptés, efficaces et intenses sollicitant l'ensemble des chaines musculaires et osseuses.

Centrés autour des bonnes postures, le médiété apprend à maintenir l'équilibre, à se tonifier, s'étirer, se renforcer et bien respirer. Des petites chorégraphies avec un enchainement de mouvements sont également réalisées. Une bonne façon de se réconcilier avec son corps et faire le vide.

Le dragon boat

Cette pirogue avec pagaie apparentée à l'aviron est une pratique ancestrale en Asie. L'activité est aujourd'hui particulièrement recommandée aux femmes ayant eu un cancer du sein car elle favorise le drainage lymphatique en sollicitant les muscles dorsaux et les mouvements des bras.

Ce sport d'équipe solidaire repose aussi sur la force et l'énergie de tous. Une thérapie non médicamenteuse qui allie sport et convivialité en plein air!

Le Qi Gong

Cette branche de la médecine traditionnelle chinoise est aujourd'hui reconnue et utilisée dans certains services hospitaliers pour soulager les effets secondaires des chimiothérapies.

Le Qi Gong augmente l'absorption et l'utilisation de l'oxygène dans le sang et son effet sur certaines enzymes est démontré. En faisant mieux circuler l'énergie interne dans tout le corps, il améliore le bien-être, réduit la fatigue et apporte de la sérénité.