Quatre signes pour savoir si vous avez un bon sommeil

25-01-2017 | 14h14

Vous avez beau dormir huit heures toutes les nuits, vous vous levez le matin et avez déjà l’envie de retourner dans votre lit. Peut-être que votre sommeil n’est pas si reposant que ça.

Mais comment savoir si son sommeil est de bonne qualité ou non? La National Sleep Foundation (NSF) composé d’experts du sommeil a récemment révélé les clefs d'un repos efficace.

Selon la nouvelle étude publiée dans la revue Sleep Health, la durée du sommeil ne fait pas tout. Il existe 4 critères révélateurs:

1. Au moins 85 % du temps passé dans votre lit est réservé au sommeil

En effet, les smartphones, tablettes et autres écrans détiennent une place non négligeable dans notre vie, jusqu'à nous suivre parfois dans nos lits. Une erreur que dénoncent de plus en plus les experts du sommeil. Si le temps passé à faire autre chose que dormir dans votre lit excède les 85 %, votre repos risque d’être perturbé.

2. S’endormir en maximum 30 minutes

Selon le NSF, la durée d'endormissement est un facteur clé pour avoir un bon sommeil. Un avis partagé par Bertrand De La Giclais, médecin en pathologies du sommeil de l’European Sleep Center interrogé par LCI: «L’organisme met entre 15 et 30 minutes pour se relaxer et se préparer au sommeil. Une personne qui mettra plus de temps perdra du temps de sommeil qui lui est imparti».

Mais pour pouvoir tomber dans les bras de Morphée en moins de 30 minutes, encore faut-il avoir les bonnes habitudes, car certaines pratiques ont là encore tendance à perturber l'endormissement. Par exemple, avoir une activité physique trop intense ou passer trop de temps devant un écran avant de se coucher.

Si c'est votre cas, le Dr De La Giclais conseille de revoir son rituel du coucher. «Cela peut être se brosser les dents, s’installer dans son lit en s’assurant que la température de la pièce ne soit pas trop élevée et lire un livre une dizaine de minutes.»

3. Ne pas se réveiller plus d’une fois par nuit

Si vous vous réveillez plus d'une fois par nuit, quelle que soit la raison, cela peut être le signe d'un sommeil perturbé. Afin de favoriser le rendormissement, il est conseillé de rester relaxé et ne pas allumer la lumière ou regarder l’heure.

4. Ce réveil ne doit pas excéder les 20 minutes

De même que de se réveiller trop souvent, se réveiller trop longtemps est également nocif pour le sommeil. «Les répercussions des éveils dépendent bien évidemment du temps de sommeil dont chacun a besoin, mais, globalement, retirer un petit peu de ce temps a un impact sur la qualité du sommeil», a expliqué le Dr De la Giclais.

Mieux comprendre pour améliorer son sommeil

Ces conclusions ont été approuvées par plusieurs sociétés de spécialistes. Alors que les études se multiplient pour démontrer l'importance du sommeil sur la santé, la National Sleep Foundation espère que cette liste d'indicateurs va fournir aux personnes les ressources nécessaires pour mieux comprendre leur sommeil.

Max Hirshkowitz, président du conseil d'administration de la NSF a affirmé dans un communiqué: «Ces travaux contribuent à rendre la science du sommeil et de la technologie plus accessible au grand public qui est désireux d'en apprendre davantage sur sa santé». Des connaissances qui pourraient aider à terme, ceux qui en ont besoin à améliorer leur sommeil.