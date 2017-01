7 exercices pour des bras plus forts et fermes

Guillaume Touchette, entraîneur et consultant fitness 25-01-2017 | 04h00

Pour cette capsule, je vous ai préparé des exercices pour se doter de plus gros bras, mais aussi pour perdre du poids et raffermir. Terminé le gras de «bye bye»!

J'ai aussi inclus une nouvelle technique d'entraînement à travers tout ça: le NOS. Celle-ci pourrait se résumer ainsi:

À la fin de votre dernière série pour l'exercice spécifique, nous allons faire des «dropset» (séries supplémentaires de 4 répétitions, sans prendre de temps de repos, avec une charge diminuée).

Donc 3 séries supplémentaires de 4 répétitions, sans temps de repos et on diminue les charges à chaque série. Et à la dernière répétition de la dernière série de «dropset», on doit tenir en contraction la charge pour 10 secondes.

L'utilisation de la technique NOS va solliciter un volume sanguin plus important dans le groupe musculaire et aussi engendrer davantage de micro déchirures musculaires (pour la prise de masse musculaire et la perte de masse adipeuse).

Amusez-vous avec ces exercices. Je vous recommande de les faire 2 à 3 fois par semaine pour des résultats optimaux!

*Dans la capsule, on fait également référence aux notions de RM (répétition maximale) et tempo. Voici un rappel.

RM ou répétition maximale: il s'agit de prendre une charge adéquate (sans risque de blessure, donc que l'on contrôle) pour exécuter l'exercice. Si l'on est en mesure de faire des répétions de plus que celles prescrites, la charge est trop légère, et il faut l'augmenter.

il s'agit de prendre une charge adéquate (sans risque de blessure, donc que l'on contrôle) pour exécuter l'exercice. Si l'on est en mesure de faire des répétions de plus que celles prescrites, la charge est trop légère, et il faut l'augmenter. Tempo: c'est le temps sous tension de l'exercice. La phase excentrique (durant laquelle on retient la charge) est celle ou le nombre est le plus élevé dans les tempos. Par exemple, un tempo 3010 signifie 3 secondes pour la phase excentrique et 1 seconde pour la phase concentrique du mouvement.

Vous avez des idées ou suggestions pour une future capsule de l'entraîneur Guillaume Touchette? Vous avez une question qui pourrait faire l'objet d'une prochaine chronique? N'hésitez pas à lui écrire via Facebook.

Précédentes capsules:

Suivez Guillaume Touchette sur sa page Facebook