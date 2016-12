Voici comment avoir les jambes de Nicole Scherzinger

26-10-2016 | 17h23

Squat sur chaise

Debout devant une chaise basse, placez vos pieds dans l'alignement de vos hanches. En gardant votre poids centré sur vos talons, et votre ventre rentré, descendez lentement votre fessier vers la chaise, comme si vous vouliez vous asseoir. Faites une pause juste au moment où le bas du dos touche la chaise et reprenez lentement une position debout. Faites trois série de 10 répétitions.

Split squat

Pour cet exercice, prenez des haltères ou si vous n'en avez pas, deux grosses boîtes de conserve. Gardez ces poids aux mains, au niveau de vos côtes, avancez avec votre pied gauche en avant, pliez les deux genoux en gardant celui de gauche bien aligné avec votre cheville tandis que le droit touche le sol. Revenez en position debout et faites une série de 10 pour chaque côté.

Jambes tendues

Approchez vos pieds sans pour autant qu'ils se touchent. Doucement, mettez vous sur la pointe des pieds en levant les talons du sol, puis revenez à la position de départ. Répétez l'exercice 15 fois. Vous pouvez ajouter du poids dans chaque main pour augmenter la difficulté de l'exercice.

Planche sur les coudes et levée de jambes

Mettez vous en position de planche sur le côté en plaçant votre coude droit sur le sol et en tendant vos deux jambes. Votre corps doit former une ligne droite tandis que vous maintenez votre équilibre sur votre pied droit. Tendez vos deux pieds si vous le pouvez et placez votre main gauche sur le dessus de votre hanche. Puis levez votre jambe, un peu plus haut que l'alignement de votre hanche. Gardez vos abdominaux contractés tout le temps de l'exercice pour plus d'efficacité. Redescendez lentement la jambe et recommencez l'exercice 15 fois sur chaque côté.