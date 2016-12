Les 10 règles d'or à respecter absolument au gym

25-10-2016 | 16h49

1. Essuyez vos appareils

Même si vous n'en avez pas apporté, votre salle de sport propose sans doute des serviettes en papier pour essuyer les appareils. S'il est très désagréable de s'asseoir sur la sueur de quelqu'un d'autre, c'est avant tout très antihygiénique.

2. Ne soyez pas en retard aux cours collectifs

C'est à la fois perturbant pour les autres élèves, mais aussi pour le prof. Arriver en retard en courant n'est pas non plus le meilleur moyen de commencer une séance d'exercices. Essayez de vous y présenter avec cinq minutes d'avance, installez-vous à votre endroit préféré, vous pourrez commencer le cours dans un état d'esprit détendu et bien concentré.

3. Rangez vos poids et vos haltères

Il est très énervant de ne pas trouver ce que l'on cherche, et il est même dangereux de laisser traîner des objets sur le sol. Remettez les poids et les haltères où vous les avez pris.

4. Enlevez-les poids de la barre de musculation

Si vous êtes capable de soulever la barre équipée de tous ces poids, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Là encore, pensez aux autres et faites en sorte que la barre soit prête pour la prochaine personne qui voudra l'utiliser et y installer les poids qu'elle veut.

5. Ne monopolisez pas les appareils...

Certes, faire ses séries, cela prend du temps et c'est bien normal, mais il est en revanche grossier de rester sur un appareil à envoyer des textos, consulter Facebook ou même pire prendre des selfies. Si quelqu'un veut utiliser l'appareil que vous occupez, libérez-le, et faites aussi attention au temps imparti sur les machines de cardio.

6. ...ni les vestiaires

Il est important de se montrer aussi bien élevé dans les vestiaires qu'en salle, donc ne laissez pas traîner vos affaires partout. N'oubliez pas que d'autres que vous désireront certainement utiliser la douche, le miroir et le sèche-cheveux; faites-y spécialement attention aux heures d'affluence.

7. Laissez votre téléphone dans votre casier

Non seulement les conversations des autres peuvent être énervantes quand on essaye de produire un effort, mais laisser votre téléphone au vestiaire vous donnera l'occasion de déconnecter réellement pendant une heure et de profiter à fond de votre séance. Si vous décidez malgré tout de le garder avec vous, résistez à l'envie de le consulter sans arrêt et si vous devez passer un appel, sortez de la salle au préalable.

8. La musique doit vraiment adoucir les mœurs

Si vous voyez que quelqu'un a mis ses écouteurs ou son casque, c'est sans doute pour ne pas être dérangé, et si c'est vous qui écoutez de la musique, ne mettez pas le volume trop fort afin de ne pas déranger les autres avec cette liste de lecture que vous adorez.

9. Soyez prévenants avec les débutants

On a tous commencé un jour, perplexe devant les appareils de cardio ou n'arrivant pas à suivre les mouvements du prof en cours. Si quelqu'un a l'air un peu perdu ou essaye toujours de comprendre le fonctionnement de votre appareil préféré pile au moment où vous souhaitez l'utiliser, vous montrer accueillant et chaleureux rendra la salle de sport plus agréable pour tout le monde.

10. Soyez discrets

Essayez de travailler en silence: ne laissez pas tomber brutalement vos poids par terre, et tentez de réduire le volume de vos soupirs et de vos grognements au minimum si possible.