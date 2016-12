5 trucs d'un entraîneur pour ne plus jamais être malade

Guillaume Touchette 26-10-2016 | 04h00

L'automne est bien installé et c'est le moment des couleurs vives, des courants d'air frais et... des microbes. Voici 5 trucs pour renforcer votre système immunitaire et diminuer les risques de tomber malade et, si ça vous arrive tout de même, vous remettre sur pied plus rapidement.

L'intestin, et plus particulièrement l'intestin grêle, est une pièce-clé de notre système immunitaire. La fonction essentielle de l'intestin grêle est de participer à la digestion des aliments et d'assurer une absorption sélective par l'organisme des substances digérées.

La flore bactérienne intestinale vit en symbiose avec l'hôte humain. Il est donc cruciale que celle-ci reste en santé pour assurer la vôtre. Comment y arriver? Voici cinq trucs.

#1 - Alimentation

Hippocrate a dit: «Que ton aliment soit ton seul médicament». L'alimentation moderne a été transformée par l'industrialisation. Je vous encourage donc à vous nourrir de façon saine avec un régime composé de viande, fruits et légumes biologiques. Pourquoi? Afin de pouvoir exclure le plus possible les polluants externes de votre diète. En effet, l'élevage et l'agriculture tels que pratiqués aujourd'hui ont souvent recours à des hormones, des antibiotiques, des tranquillisants, pesticides et médicaments en tout genre.

Rappelez-vous, ce que vous ingérez se reflète directement dans la santé de votre corps; on récolte ce que l'on sème. Mangez bio.

#2 - Exercices

Un corps en mouvement est un corps en santé. Faire de l'activités physique régulièrement peut diminuer les risques de tomber malade. Lorsque vous êtes actifs, vous stimulez votre circulation sanguine et donc l'apport des cellules et autres substances du système immunitaire dans votre corps.

#3 - Vitamine D

Selon le Journal of the American Geriatrics Society, la vitamine D active l'immunité et aide à éviter les rhumes et la grippe. En effet la vitamine D accroît l'activité des macrophages et favorise la production de peptides anti-infectieux et de cytokines anti-inflammatoires.

Il y a une corrélatios entre les variations saisonnières du taux de vitamines D et des pathologies infectieuses, surtout respiratoires.

La consommation de 1000 UI de vitamine D par jour diminue les risques de contracter des maladies et contribue à augmenter l'énergie. Pour un apport plus important de vitamine D journalier, consultez un spécialiste.

#4 - Glutamine

La glutamine est un acide aminé non-essentiel (qui peut être synthétisé par l'organisme à partir d'autres acides aminés.). En plus d'être bénéfique pour l'entretien et le développement de la masse musculaire et la perte de poids, cet acide aminé renforce le système immunitaire en utilisant des dosages assez important. On parle d'un apport d'au moins 30g de glutamine par jour. Elle aide votre corps à récupérer des blessures (y compris la reconstruction musculaire) et contribue à la santé de vos parois intestinales.

#5 - Ail et gingembre

L'ail a fait l'objet de multitudes de recherches sur toutes sortes de pathologies et il a été démontré qu'il est très efficace contre les bactéries, les virus et les champignons.

Le gingembre est quant à lui est utilisé depuis plus de 5000 ans pour ses effets positifs sur le système digestif, la vitalité, et pour combattre le manque d'énergie et différentes infections.

Intégrez ces deux racines dans votre alimentation quotidienne.

