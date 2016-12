Crise cardiaque: les dangers de s'exercer de mauvaise humeur

12-10-2016 | 11h31

Un effort physique intense ou le fait d'être extrêmement bouleversé peuvent entraîner une crise cardiaque, mais les risques peuvent être plus élevés avec une combinaison des deux, selon une étude réalisée par des chercheurs de l'Université McMaster, en Ontario.



L'étude, a rapporté l'agence de presse Reuters, a été menée auprès de 12 000 personnes ayant eu une première crise cardiaque, dans 52 pays. Les chercheurs ont demandé aux patients ayant participé à l'étude s'ils avaient fait un effort physique intense ou s'ils avaient été en colère ou bouleversés dans l'heure précédant leur crise cardiaque ou la veille vers la même heure.

Les réponses à ces questions ont permis aux chercheurs de constater que d'être fâché ou bouleversé double les risques de faire une crise cardiaque dans l'heure qui suit, et l'effort physique intense aurait le même effet. Toutefois, dans les cas où les deux situations sont combinées, les risques sont multipliés par trois.

Au contraire, être aux prises avec une forme de diabète ou avoir une pression artérielle trop élevée n'augmenteraient pas les risques de subir une crise cardiaque.

Les chercheurs ont tenu à faire remarquer qu'il ne s'agit que d'une étude observationnelle, qui ne peut prouver l'existence d'un lien de cause à effet. Malgré tout, la taille de l'échantillon laisse croire qu'il existe bel et bien une corrélation entre les fortes émotions, l'exercice physique et les crises cardiaques.

Bref, si vous être de mauvais poil, ne prenez pas de chance et tachez de remettre votre séance de course à pied au lendemain!