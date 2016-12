10 exercices à faire à la maison pour perdre du poids

Guillaume Touchette 05-10-2016 | 04h00

Je vous propose dans la capsule vidéo plus haut (ou plus bas sur les appareils mobiles) un entraînement à faire à la maison pour tous.

Les exercices dans la vidéo sont numérotés avec chiffre et lettre. La raison: ils doivent être exécutés sous forme de super-série et dans l'ordre indiqué pour atteindre le maximum de résultats.

Donc faites 1A et 1B un à la suite de l'autre, sans prendre de pause, pour ensuite passer aux exercices 2A et 2B de la même façon et ainsi de suite.

La clé du succès de ce type d'entraînement, on jumelle un exercice plus musculaire à un autre qui sollicite plus les capacités cardiovasculaires. Le but est d'augmenter la dépense énergétique tout en réduisant le temps de pause pour améliorer le métabolisme de base.

Je vous recommande de faire cette routine à raison de 2 à 3 fois par semaine et de faire chaque super-série pour au moins 3 séries et plus pour ceux qui ont le temps et l'énergie.

On se dit à bientôt pour une prochaine chronique avec d'autres conseils pour la perte de poids!

Précédentes capsules:

Suivez Guillaume Touchette sur sa page Facebook