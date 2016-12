Guillaume Touchette 28-09-2016 | 04h00

Dans cette capsule vidéo, je vous présente l'entraînement Tabata. Il a été développé par le Dr Izumi Tabata dans les années 1970 pour améliorer les capacités cardiovasculaires aérobique et anaérobique des athlètes olympiques japonais.

Ce qui est ressorti des tests menés auprès de pratiquants de la méthode, c'est que les capacités cardiovasculaire anaérobique augmentaient de 28 % à raison de 5 entrraînements par semaine pour une période de 6 semaines continues.

Comment faire l'entrainement Tabata?

Il suffit de prendre des exercices qui sollicitent soit le cardio ou la musculation et de les exécuter 20 secondes en situation d'effort intensif (100 % de votre énergie) et de prendre 10 secondes de repos avant de reprendre une secondes ronde. Au total, l'entraînement dure 4 minutes donc 8 séries d'exercices exécutées au total.

Dans la vidéo plus haut (ou plus bas, sur les appareils mobiles), nous vous suggérons 4 exercices à refaire 2 fois, mais vous pourriez en choisir 1 seul et le répéter 8 fois ou encore 8 différents exécutés une fois. L'important est de faire 4 minutes au minimum. Vous pouvez faire plus de blocs de 4 minutes si vous le désirez.

L'effort intense vous aidera à bruler beaucoup de calories rapidement et augmentera également votre métabolisme de base pour le reste de la journée. Cela aura pour effet de continuer l'effet de perte de poids des heures après la fin de votre entraînement Tabata.

4 minutes par jour pour perdre du poids. Une méthode simple, intense et efficace!

