Un circuit cardio intense et efficace pour perdre du poids

14-09-2016 | 04h00

Pour atteindre ses objectifs de mise en forme ou de perte de poids, il n'y a pas de secret: il faut travailler dur! C'est pourquoi l'entraîneur Guillaume Touchette propose un plan d'entraînement intense et efficace pour booster votre cardio.



La série de six exercices sélectionnés peut être effectuée à la maison ou ailleurs. Notre chroniqueur vous recommande d'intégrer ce plan à votre routine au moins trois fois par semaine. Les détails se trouvent dans la vidéo plus haut (ou plus bas sur appareil mobile).

Et pour ceux qui souhaitent se dépasser, Guillaume Touchette vous suggère de revoir certaines de ses capsules précédentes pour une série de cinq entraînements en une semaine bien chargée qui se décline ainsi: deux fois le plan cardio, une fois les exercices pour le haut du corps, une fois ceux pour le bas du corps ainsi qu'une fois ceux pour les abdominaux.

Précédentes capsules:

