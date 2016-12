Trucs de pro pour le meilleur entraînement au gym

07-09-2016 | 04h00

Comment bien s'entraîner en salle de gym? C'est la question à laquelle a voulu répondre l'entraîneur Guillaume Touchette dans sa capsule Mise en forme 101 de cette semaine.



Il s'est donc rendu à la succursale de Brossard du Club Athlétique Mansfield pour y rencontrer la directrice Anne-Julie.

Comme celle-ci l'explique dans la vidéo plus haut (ou plus bas, sur appareil mobile), la salle de musculation comporte des avantages sur l'entraînement à la maison. Vous pouvez vous mettre en forme en groupe, rencontrer un entraîneur privé, avoir accès à des équipements pour des exercices très ciblés et également, selon l'emplacement, à des services connexes.

Et pour vous permettre d'en profiter, le Club Athlétique Mansfield de Brossard a deux abonnements de trois mois à faire tirer. Pour tous les détails, rendez-vous sur la page Facebook de Mise en forme 101. (CONCOURS TERMINÉ)

Précédentes capsules:

Suivez Guillaume Touchette sur sa page Facebook