Les 6 sports à privilégier pour les plus sédentaires

30-08-2016 | 11h49

Le vélo d'appartement ou en salle

Pour se remettre à l'étrier de l'activité sportive quand on est du genre sédentaire, mieux vaut reprendre des activités d'endurance comme le vélo, la marche nordique, la danse ou l'aquavélo pour éviter les blessures et les palpitations cardiaques. Voici les 6 sports conseillés par Laurent Uzan, cardiologue du sport, dans son ouvrage Prenez la santé de votre coeur en main à paraître le 9 septembre.

Quand on repart de 0, le vélo est idéal car l'organisme n'a pas à supporter son poids, ainsi les articulations ne sont pas traumatisées. Les personnes qui souffrent de maux de dos peuvent tout à fait pratiquer cette activité dont on peut varier l'intensité. À une allure modérée, on peut brûler jusqu'à 600 calories en une heure. Pratiqué à domicile, il permet de rester motivé par mauvais temps.

Le vélo elliptique

À l'instar du ski de fond, le vélo elliptique fait travailler les jambes et les bras. Ce sport d'endurance peut faire brûler entre 400 et 600 calories selon son poids et la vigueur de la pratique. Pour commencer, 5 à 10 minutes tous les jours valent mieux que 2 heures le dimanche matin.

L'aquavélo

Comme valeur ajoutée au vélo, l'aquavélo (ou aquabike) favorise le drainage et la circulation sanguine grâce à la résistance de l'eau. L'activité, gommeuse de cellulite, est également tueuse de calories, jusqu'à 400 pour une séance d'une demi-heure. La plupart des salles de sport équipées de piscines ou de bassins proposent de s'y initier. Autrement, des centres dédiés à l'aquavélo fleurissent un peu partout.

La danse

La danse est une excellente manière de bouger en s'amusant. Par contre, les danses les plus cardio comme la zumba ou le hip hop sont déconseillés. Le choix est vaste pour trouver son style. Pour les seniors, les danses de salon sont l'occasion de travailler la coordination et prévenir l'ostéoporose.

La marche nordique

Pour les sédentaires ou les seniors, la marche nordique, munie de bâtons, est un bon moyen de faire travailler le coeur et l'ensemble du corps: 80 % à 90 % des muscles du corps sont mis en mouvement du fait de la sollicitation des membres inférieurs et supérieurs. Les résultats en terme de calories brûlées sont donc plus intéressants que dans une marche active classique: 380 contre 250 pour 30 minutes d'effort. Elle est aussi l'occasion de belles randonnées, organisées en groupe.

La course à pied

La course à pied est conseillée aux personnes plus expérimentées et entraînées mais si cette activité fait envie, on peut apprendre à courir progressivement en adoptant la méthode suivante: on respecte une phase d'échauffement de 10 minutes, on commence à marcher rapidement 4 minutes puis à trottiner 1 minute. Le but est de répéter cette série de 5 minutes 5 fois pour atteindre 30 minutes. Là encore, on respecte une phase de récupération de 5 minutes. Petit à petit, l'objectif est d'augmenter la partie trottinement/course: 3 minutes de marche, 2 minutes de course puis 4 minutes de marche + 2 minutes de course etc.. jusqu'à obtenir l'objectif de 30 minutes consécutives.