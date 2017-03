5 trucs pour être efficace au gym

Karine Larose, M.Sc. Kinésiologue et directrice des communications, Nautilus Plus 20-03-2017 | 04h00

Voici mes 5 trucs pour sauver du temps et vous assurer que vos séances d'entrainement au gym soient le plus optimales possible!

1. Bougez constamment

Il existe plusieurs techniques d'entrainement, mais quand on veut sauver du temps tout en maximisant la dépense calorique, l'entrainement en circuit s'avère une excellente méthode. Il s'agit de faire des exercices cardio et musculaires les uns à la suite des autres avec peu ou pas de repos entre chacun. D'autre part, favorisez des exercices qui nécessitent peu d'accessoires. Voici un exemple de 4 exercices à faire (pendant 30 secondes chacun) après votre échauffement :

CIRCUIT

a. Pompes (Push-up)

b. Squats avec une extension verticale des bras avec poids (military press)

c. Jumping jack

d. Flexion aux coudes sur un banc (dips)

Une fois le circuit complété, prenez 30 à 60 secondes de repos avant de reprendre le circuit. Pour l'exercice 2, utilisez des poids suffisamment lourds pour que vous ressentiez une fatigue musculaire à la fin des 30 secondes.

2. On met LES « switch » à off

Éliminez les distractions possibles pendant votre séance. Tout ce qui peut sonner comme vos alertes Facebook, Messenger, Twitter et cie, on ferme tout. Ne répondez pas aux appels, si possible. À part de la musique dans vos oreilles, concentrez-vous sur ce que vous avez à faire.

3. Ayez un plan clair de votre séance

Avant d'arriver au gym, vous devriez savoir les exercices que vous ferez, leur intensité et la durée/répétitions pour chacun. Une planification d'entrainement adaptée à vos objectifs et selon le temps dont vous disposez est un must. Demandez l'aide d'un kinésiologue pour optimiser vos séances. Autres options : participez à un cours d'exercice de groupe, ou procurez-vous un DVD d'entrainement à faire à la maison en 30 minutes. Vous n'aurez qu'à suivre les indications de l'animateur.

4. On fait le plein d'énergie

S'entrainer avec l'estomac vide n'est pas l'idéal. Assurez-vous de manger une collation nutritive avant votre entrainement afin d'avoir l'énergie nécessaire pour compléter votre séance.

5. Ignorez vos amis, le temps de l'entrainement

Bien que de s'entrainer à deux puisse être motivant, optez pour vous donner rendez-vous au gym, mais une fois rendu, concentrez-vous sur vos exercices et évitez de jaser. Le temps qu'on perd à «prendre des nouvelles» peut rallonger la séance et en réduire l'efficacité. Vous jaserez après!

Et vous, que faites-vous pour hausser l'efficacité de vos séances!

