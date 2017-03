Le piège des diètes

Alyssa Fontaine, nutritionniste et porte-parole Zéro Diète/Nautilus Plus 13-03-2017 | 09h23

Les diètes restrictives et restreintes en calories sont toujours aussi populaires chez ceux et celles qui cherchent à perdre du poids rapidement. Malheureusement, le corps humain est complexe et priver son corps de calories dont il a besoin risque d'engendrer des effets néfastes sur la santé. Lorsque votre corps ne reçoit pas l'énergie dont il a besoin, il tombe en mode famine et brûle moins de calories pour fonctionner. Plutôt que de ronger dans la graisse pour trouver de l'énergie, votre système commence à s'attaquer à vos réserves de muscles.

Méfiez-vous du pèse-personne, car il montrera votre poids diminuer rapidement durant les premières semaines. En voyant ce chiffre descendre, cela renforcera l'idée que la diète fonctionne et vous serez tenté de continuer. Ne tombez pas dans le piège, une majeure partie de cette perte est causée par une diminution de l'eau dans votre corps et non pas de la graisse. Votre poids n'est donc pas représentatif de comment votre corps se porte réellement.

De plus, notez que les diètes ne sont pas soutenables, et que vos anciennes habitudes reviendront rapidement. Après vous être privé pendant plusieurs semaines, il y a de fortes chances que vous perdiez le contrôle dès que vous arrêterez la diète et vous mangerez plus qu'auparavant. Lorsque le corps humain reçoit toute cette énergie après une période de famine, il entrepose ces calories en graisses et, conséquemment, le poids risque d'être repris encore plus rapidement qu'il n'avait été perdu.

Si vous désirez changer vos habitudes alimentaires, mieux vaut mettre vos efforts dans une stratégie qui permettra une perte de poids soutenue. Une perte de gras soutenable qui n'a pas d'impact négatif sur votre corps et votre santé mentale consiste à perdre 1 à 2 livres de gras par semaine.

Voulez-vous sortir du cercle vicieux des diètes?

Venez rencontrer une nutritionniste pour vous assister à reprendre le contrôle de votre alimentation. Le mois de la nutrition (mars) est le moment idéal pour commencer puisque Nautilus Plus offre des rabais sur ses forfaits de nutrition.

Groupe en nutrition : Lumière sur les mythes et réalités

Si vous n'êtes pas certain de vouloir consulter une nutritionniste individuellement, joignez-vous aux groupes de nutrition : lumière sur les mythes et réalités. Au sein d'un groupe intime de 4 personnes, vous aurez la chance de poser toutes vos questions à nos experts en nutrition.

Contactez la succursale la plus proche de chez vous pour plus d'information ou pour prendre rendez-vous.

