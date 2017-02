À quelle intensité s'entrainer pour bruler du gras?

Karine Larose, M.Sc. Kinésiologue et directrice des communications, Nautilus Plus 27-02-2017 | 04h00

Plusieurs mythes entourent la perte de gras avec l'exercice. Si votre objectif est de perdre du poids en intégrant l'exercice physique, lisez ce qui suit pour découvrir comment obtenir les meilleurs résultats possibles et éviter des faux pas.

Vrai ou Faux? On devrait s'entrainer à plus faible intensité pour perdre du gras, donc perdre du poids.

Il est vrai que lorsqu'on bouge à plus faible intensité, c'est-à-dire en faisant des activités comme de la marche, prendre votre douche, faire la vaisselle, etc., la principale source d'énergie (calories) utilisée sont les graisses. Lors d'un entrainement à intensité modérée, comme de la marche rapide, un cours de danse ou autre (ex : à 65% de la fréquence cardiaque maximale), sur 100 calories dépensées, plus de 50 peuvent provenir des graisses alors que le reste provient majoritairement du glycogène (sucre entreposé dans vos muscles et votre foie). Quand on s'entraine à plus haute intensité en faisant des activités comme du jogging, du vélo, un cours de bootcamp, ou un entrainement en circuit, la proportion de gras utilisé est moindre. Sur 100 calories dépensées, vous en dépensez environ 25 en gras et 70 en glycogène. Ceci dit, la quantité totale de calories dépensée par minute sera plus grande lors des activités à haute intensité. Dans un processus de perte de poids, on devrait viser une grande dépense calorique peu importe sa source (gras ou glycogène). Car en bout de ligne, c'est la différence entre les calories ingérées et celles dépensées qui créeront une perte de poids.

Vrai ou Faux? On devrait miser uniquement sur les exercices à haute intensité pour bruler un maximum de calories.

Il est de faux de croire que l'on peut s'entrainer exclusivement à haute intensité, tous les jours. D'abord parce que ce genre d'entrainement est très exigeant, et donc il demande en retour beaucoup de repos. Le corps et les muscles ont besoin d'un temps de récupération adéquat et d'une alimentation saine pour leur permettre d'améliorer leur condition. Si vous vous entrainez deux à trois séances par semaine, vous pouvez vous permettre de faire uniquement des séances intenses. Par contre, pour ceux qui s'entrainent régulièrement, vous devriez alterner entre des séances de haute intensité et d'intensité modérée. D'autre part, bien que l'on puisse dépenser 500 calories en 30 minutes avec un entrainement haute intensité, il faut s'assurer de demeurer actif en dehors des périodes d'entrainement afin de réussir à bruler un plus grand nombre de calories pendant la journée. Si votre entrainement vous rend « zombie » et trop fatigué pour faire quoi que ce soit d'autre, réduisez l'intensité. Gardez en tête que vous devriez être actif tout au long de la journée, que ce soit au bureau, à la maison, dans vos déplacements, etc. Vous prendrez ainsi l'habitude de bouger quotidiennement, ce qui vous aidera lors de votre période de maintien.

Vrai ou Faux? Si je m'entraine régulièrement, je réussirai à perdre du poids.

Malgré que vous ayez le meilleur programme d'entrainement pour générer une bonne dépense calorique, la qualité et la quantité de nourriture que vous mangez peut ralentir grandement ou même nuire à vos efforts en entrainement. Rappelez-vous que les calories s'ingèrent beaucoup plus rapidement qu'elles ne se brulent! Manger une chocolatine ne vous prend que 3 minutes, alors que pour la bruler, vous devrez effectuer une marche rapide à 5.6 km/h pendant 75 minutes*! Pensez-y à deux fois! D'où l'importance de toujours joindre le volet entrainement au volet alimentaire pour obtenir les meilleurs résultats et ce, de façon rapide et saine.

*Pour une personne de 70 kg.

