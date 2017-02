Des exercices à deux pour la Saint-Valentin

Karine Larose, M.Sc. Kinésiologue et directrice des communications, Nautilus Plus 13-02-2017 | 04h00

Pour cette semaine de la St-Valentin, je vous propose des exercices à faire en couple! S'entrainer à deux est tellement plus motivant!

Jessica et Simon sont un bon exemple de motivation. Suivis par un entraineur personnel et une nutritionniste, ils ont réussi à perdre respectivement 25 et 35 livres. Ils poursuivent encore aujourd'hui en s'entrainant tous les midis chez Nautilus Plus et en portant une attention particulière à leur alimentation.

Pour les besoins de la cause, Simon et Jessica vous présentent 6 idées d'exercices à faire à deux. Je les remercie d'ailleurs de s'être prêtés au jeu et je les félicite encore pour leur cheminement!

Entrainement à deux

Après un échauffement dynamique d'environ 3 minutes, enchainez les 6 exercices suivants :

1- Planche latérale avec transfert du poids - 10 répétitions du côté droit, puis 10 répétitions du côté gauche

2- Deadlift et push-up - 10 répétitions, puis changer d'exercice

3- Squat avec transfert de poids - 20 répétitions

4- V-sit en équilibre avec rotation des jambes - 10 rotations de chaque côté sans arrêt

5- Chaise au mur et push-up - 30 secondes, puis changer d'exercice

6- Planche sautée (avec ou sans bisou!) - 10 répétitions

Vous pouvez prendre une pause de 3 minutes avec de reprendre l'enchainement des 6 exercices.

Bonne St-Valentin et bon entrainement!

