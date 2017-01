Pour surmonter la peur des glucides

Alyssa Fontaine, nutritionniste et porte-parole Zéro Diète/Nautilus Plus 23-01-2017 | 04h00

Pourquoi autant de gens «coupent les glucides»?

Lors des deux premières semaines après la coupure des glucides, une grande perte de poids se fait remarquer. C'est cet effet traître qui a su faire en sorte qu'autant de gens emploient cette stratégie. Prenez garde par contre, vous ne perdez essentiellement que de l'eau.

De plus, les études ont démontré qu'après une période de 6 mois, les gens qui ont coupé les glucides commencent à reprendre plus de poids que ceux qui suivent une diète traditionnelle.

La réalité

Cette stratégie n'est pas durable et n'aide pas réellement les gens à atteindre leurs objectifs de perte de poids. En réalité, on gaspille du temps et de l'énergie en vain. Les clients suivis par des nutritionnistes de Nautilus Plus qui réussissent leurs pertes de poids vont chercher environ la moitié de leurs calories dans les glucides. Il est assez fréquent que nos clients soient sceptiques parce que l'idée est très répandue que pour perdre du poids, manger un des P-P-P (pain, pâtes, patates) est interdit pour perdre du gras.

Que se passe-t-il lorsque je coupe les glucides?

De prime abord, une diète aussi restrictive est difficile à suivre et est très ennuyante pour quiconque s'y aventure. C'est d'ailleurs pour cette raison que la moitié des adeptes abandonne dans les 12 premiers mois. Une des plus importantes nuisances de cette stratégie est le fait que le corps et le cerveau utilisent les glucides comme source d'énergie et l'en priver entrainera de la fatigue, des sautes d'humeur, et vous manquerez d'énergie pour vous entrainer. De plus, ce type de restriction alimentaire engendre un nombre de carences alimentaires, notamment un manque de fibres, fer, calcium, vitamine C, acide folique, potassium, et magnésium.

En conclusion

Il faut arrêter d'avoir peur des glucides. Pour une perte de poids santé et durable, il faut absolument intégrer à son alimentation des glucides tels que: fruits, légumes, produits à base de grains entiers (pain, pâtes, riz), produits laitiers et yogourt.

Si vous culpabilisez à l'idée de manger des glucides ou vous craignez d'en gagner du poids, je vous recommande fortement de consulter une nutritionniste. Ces dernières sont formées et outillées pour vous aider à entreprendre ou continuer votre perte de poids tout en intégrant tranquillement la consommation de glucides. De plus, votre suivi inclut un test d'impédance qui permettra de déterminer si vous perdez du gras ou du muscle.

Je vous souhaite à tous d'aller profiter d'un bon plat de pâtes aux tomates et au chou-fleur rôtis sans culpabilité!

Voici une recette pour vous faire plaisir:

