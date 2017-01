Jamais sans ma musique!

Karine Larose, M.Sc. Kinésiologue et directrice des communications, Nautilus Plus 16-01-2017 | 04h00

L'effet de la musique : pas seulement dans nos oreilles!

Que ce soit au gym, dans les cours de groupe, lors de mes sorties de course à l'extérieur ou lors de la production de mes DVD, ça me prend de la musique... de la BONNE musique! Pour moi, la musique a un effet certain sur ma motivation et mon énergie! En entrainement, j'ai l'impression que je trouve une énergie que je croyais perdue, le temps file sans que je m'en rendre compte et on dirait que j'arrive à repousser plus facilement mes limites. Bref, un entrainement sans mes écouteurs me fait...vraiment suer!

Un récent sondage1 mené par la SOCAN en collaboration avec Léger Recherche-Stratégie-Conseil révèle que près de 80% des Canadiens considèrent que d'écouter de la bonne musique en s'entrainant est aussi important que de porter les bons souliers, de boire de l'eau ou de porter des vêtements de sports adaptés lors de leur séance. Pour près du 2/3 des Canadiens, la musique donne l'impression que le temps passe plus rapidement (59 %) et qu'elle leur donne de l'énergie (56%).

Dans leur étude2 en 2012, Karageorghis et son équipe ont découvert que le fait d'écouter de la musique en même temps que de s'entrainer sur un tapis roulant haussait l'efficacité de la séance et augmentait l'endurance des participants de plus de 15% par rapport à ceux qui n'écoutaient pas de musique. Ce n'est pas peu dire... Il semblerait aussi que le niveau de plaisir et d'adhésion à l'activité physique serait haussé lorsqu'on écoute de la bonne musique3.

De la bonne musique dans mes DVD : un incontournable!

Utiliser la musique de Justin Timberlake ou de Sia pour mes DVD d'exercice me couterait évidemment une fortune. Par contre, il m'est essentiel d'offrir une musique entrainante et adapté au type d'exercices effectués. C'est pourquoi je fais affaire avec mon auteur-compositeur préféré, Nicolas Major, qui réussit toujours à me créer de la musique à la hauteur de mes attentes. C'est sa musique qui m'inspire entre autres, pour créer mes mouvements de danse! Quant à mes DVD d'exercices plus musculaires, ça me prend des sons techno qui punch et qui ont du tork... autant que les mouvements que je propose! ;)

La musique dans les centres d'entrainement

Saviez-vous que les centres de conditionnement physique doivent détenir une licence afin de jouer de la musique dans leurs haut-parleurs. Chez Nautilus Plus, on se fait un devoir d'offrir de la musique aux membres autant sur les plateaux d'entrainement que dans les cours de groupe. Un bon cours de Zumba ou de Power Fit avec de la bonne musique, ça fait une différence! Cela fait partie d'une meilleure expérience d'entrainement! Nautilus Plus détient d'ailleurs une licence et paie la SOCAN ainsi que Re-sonne pour que les membres puissent profiter de la musique dans les centres et les cours.

10 chansons populaires du moment qui se retrouvent sur ma playlist d'entrainement!

1. Side To Side - Ariana Grande feat. Nicki Minaj

2. Heathens - Twenty One Pilots

3. Cheap Thrills - Sia feat. Sean Paul

4. Don't Let Me Down - The Chainsmokers feat. Daya

5. The Greatest - Sia feat. Kendrick Lamar

6. Cold Water - Major Lazer feat. Justin Bieber & MO

7. Rockabye - Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie

8. Starboy - The Weeknd feat. Daft Punk

9. This is what you came for - Calvin Harris feat. Rihanna

10. Can't stop the feeling - Justin Timberlake

Références :

1- http://www.socan.ca/files/pdf/SOCAN_report_FRENCH_FINAL.pdf

2- http://www.jsams.org/article/S1440-2440(11)00118-6/abstract?cc=y=

3-http://search.proquest.com/openview/d476c828777ae4525c661ef2c18cd163/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1819738