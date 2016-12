3 appareils de cuisine pour mieux manger

Alyssa Fontaine, nutritionniste et porte-parole Zéro Diète/Nautilus Plus 26-12-2016 | 04h00

Célébré le lendemain de Noël, le Boxing Day est devenu au fil des ans la semaine du Boxing Day. Pendant cette semaine, la quasi-totalité des commerçants offre une panoplie de rabais très intéressants sur presque tout en magasin. Alors pourquoi ne pas vous gâter en profitant des aubaines sur l'équipement de cuisine? Voici 3 outils de cuisine que j'utilise régulièrement et qui me permettent de manger sainement dans mon quotidien.

1. Machine à pain

Chaque semaine, je n'ai besoin que de 5 petites minutes pour faire mon pain. Avant d'aller au lit, je combine les ingrédients et je démarre la machine (départ différé souvent disponible). A mon réveil, la maison sent le pain frais et je me sers une tranche bien chaude pour déjeuner. Non seulement mon pain me coûte moins cher, mais il ne contient aucun additif alimentaire ou produit chimique. Il existe plusieurs recettes de pain maison en ligne; voici ma vidéo de la recette de Hamilton Beach que je prépare le plus fréquemment.

2. Le spiraliseur

Vous connaissez sans doute l'importance de remplir la moitié de votre assiette de légumes variés. Mon trancheur en spiral, ou spiraliseur, me permet de diversifier les légumes que je consomme et de rendre mes repas plus appétissants. Rapides à préparer, on peut facilement introduire les légumes en spirale dans des plats de pâtes, des sautés et des salades. Par exemple, j'ai intégré des courgettes à des pâtes aux crevettes et des carottes et betteraves dans une salade au tofu fumé. Pour sauver du temps et réduire la vaisselle, j'aime trancher de grandes quantités de légumes d'un coup et les réfrigérer dans des contenants hermétiques. Ainsi, en arrivant à la maison en fin de journée, je peux rapidement les incorporer dans un repas!

3. La mijoteuse

La mijoteuse est un des équipements les plus utilisés dans ma cuisine. Avant de quitter la maison, je mets les ingrédients dans la mijoteuse et je la démarre. À mon retour, un repas santé et réconfortant est prêt à manger. Il existe de nombreuses recettes pour mijoteuse en ligne; mes favorites en hiver sont les soupes et les mijotés. Je fais toujours de grosses portions afin d'avoir des restants pour les lunchs de la semaine. Grâce à la mijoteuse, il n'y a pas préparation à faire en arrivant à la maison, pas besoin de surveiller le four ou de nettoyer les chaudrons, et on a plus de temps libre en fin de soirée.

