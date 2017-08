La première clinique à offrir le traitement AirAllé au Canada

31-08-2017 | 17h43

S'il y a un endroit où les enfants peuvent attraper des poux, c'est bien à l'école! Les poux ne provoquent pas toujours de symptômes et se propagent à la vitesse de l'éclair, d'autant plus que leurs oeufs (les lentes) sont microscopiques au stade larvaire. Une fois installés, les poux ne se contentent pas d'adopter une seule tête! Leur cycle de reproduction rapide leur permet de coloniser l'entourage de l'enfant, ses camarades de classe, ses amis et sa famille.

Tenter de freiner le fléau

Après la réception de la fameuse lettre de l'école informant qu'il y a une éclosion de poux, le réflexe des parents sera d'aller en pharmacie chercher un produit qu'ils croient miraculeux. Mais ils risquent d'être déçus, car le résultat risque de ne pas s'avérer optimal. En effet, pour appliquer la plupart des traitements vendus, il faut suivre une posologie précise sans compter que s'ils arrivent à éradiquer les poux matures, les nouvelles générations continuent de se multiplier.

AirAllé : un traitement vraiment efficace!

Voici enfin AirAllé, une solution à long terme. La technologie AirAllé fonctionne à l'air chaud et élimine les poux et les lentes de façon sécuritaire et efficace à 99 %!

Le traitement sans toxines ni pesticides se fait en trois étapes :

Évaluation de la personne touchée et de sa famille

Diagnostic par un clinicien expérimenté

Traitement en diverses options

L'équipe de la Clinique de poux est dirigée par Mme Élise Côté qui a travaillé pendant 15 ans dans le milieu scolaire et communautaire et qui connaît la réalité des familles. Elle a leur bien-être à coeur! « Les techniciennes sont spécialement formées pour que l'expérience se déroule en douceur, comme une simple visite chez le coiffeur, sourire assuré en prime! Elles prodiguent conseils et service avec autant de professionnalisme que d'humanité », affirme Mme Côté.

Témoignage d'une maman

« Le traitement chimique proposé en pharmacie s'avérait inefficace et ne venait pas à bout des lentes. Et je devais recommencer un traitement après chaque éclosion. [...] j'ai ainsi essayé plusieurs familles de produits ! [...] Mes recherches sur les poux m'ont entraînée vers le lien de la Clinique de poux, où j'ai pris rendez-vous. [...] Les résultats ont été à la hauteur! »

AirAllé est un investissement sûr et efficace. Pour mieux répondre à la demande, une deuxième clinique va ouvrir ses portes en 2018!

Approuvé par Santé Canada et la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis.

438 404-3402 (sur rendez-vous)

cliniquepouxmontrealcentre.com