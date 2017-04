Maladie de Parkinson: bouger plus pour mieux vivre

10-04-2017 | 11h36

Alors que les malades parkinsoniens diminuent de 30% leur activité physique du fait de la perte d'autonomie, de nombreuses études scientifiques valident l'activité physique comme partie intégrante du traitement pour améliorer la mobilité et la qualité de vie.

À l'occasion de la journée mondiale Parkinson qui aura lieu ce 11 avril, voici un tour d'horizon des activités bénéfiques pour freiner la maladie.

Environ 77 % des malades limitent leurs loisirs et leurs activités extérieures à cause de leurs troubles qui les poussent à devenir plus sédentaires, selon une enquête menée par l'association France Parkinson en 2015.

En réalité, c'est tout l'inverse qui est conseillé aux patients pour améliorer leur mobilité et donc leur qualité de vie. Une pratique régulière, au moins trois fois une heure par semaine peut, et ce même à un stade avancé, favorise la démarche, l'équilibre et prévenir le risque de chute, selon plusieurs études récentes qui se sont penchées sur l'impact de l'activité physique sur le recul de la maladie et l'autonomie.

En France, seuls 54 % des patients bénéficient d'une prise en charge en rééducation, centrée sur la rééducation des membres supérieurs, de la posture, de l'équilibre, de la marche, des transferts, indique l'association France Parkinson.

La danse thérapie

D'après les patients qui ont tenté l'expérience, la danse permet une libération du corps, vécu comme une cage à cause de la rigidité musculaire, la lenteur des mouvements et les tremblements.

De Paris, à Grenoble en passant par Caen, des ateliers de danse-thérapie voient le jour un peu partout en France et permettent de travailler de manière ludique la souplesse, la grâce, l'équilibre et une meilleure coordination des mouvements, en fonction du stade de la maladie.

Stretching et équilibre

Les exercices de stretching et d'équilibre sont très bénéfiques pour diminuer les sensations de rigidité des muscles, de mouvements ralentis, de troubles de l'équilibre et de la posture, symptômes caractéristiques de la maladie de Parkinson.

Des exercices à haute intensité

Marche, tapis de marche, vélo, vélo elliptique... les exercices d'aérobic libèrent des petites protéines dans le cerveau dont l'effet est comparable à celui de l'engrais appliqué à une pelouse.

La pratique entretient les connexions cérébrales et empêche le rétrécissement et le vieillissement du cerveau provoqués par la maladie, selon une étude américaine, publiée en 2016 dans Jama Neurology.

Bientôt des jeux vidéo?

Des techniques thérapeutiques innovantes impliquant la réalité virtuelle, les «serious games», la physiothérapie robotique assistée et des thérapies moins conventionnelles (boxe, arts martiaux, etc.) sont actuellement proposées pour venir en aide aux patients, selon France Parkinson.

L'année dernière, par exemple, un essai clinique a débuté à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, portant sur un jeu vidéo, développé par le groupe français Genious. Toap Run suit une taupe évoluant dans différents univers à qui il faut faire éviter des obstacles et attraper des pièces pour gagner des points.

La maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurologique la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer. Elle touche environ 4 millions de personnes dans le monde et plus de 300 000 individus sont diagnostiqués chaque année, le plus souvent après 55 ans.

La maladie concerne 200 000 patients en France et environ 25 000 nouveaux cas se déclarent chaque année.