Pourquoi on tombe plus facilement malade quand on est fatigué

04-04-2017 | 13h51

Selon une nouvelle étude, le manque de sommeil aurait un effet sur le système immunitaire. Un phénomène qui expliquerait pourquoi on tombe plus facilement malade lorsque l'on est fatigué.

C'est un cas classique : depuis plusieurs semaines, vous négligez votre sommeil. Logiquement, vous vous sentez moins alerte et il ne faudra pas beaucoup de temps avant que vous ne tombiez malade. C'est aujourd'hui prouvé, le manque de sommeil a un effet nocif important sur le corps et accroit notamment le risque de tomber malade. Mais pourquoi ?

Des scientifiques américains pensent avoir découvert un début de réponse. Grâce à une étude publiée dans la revue Sleep, ils ont constaté que le manque de sommeil chronique était associé à un système immunitaire déprimé et donc moins efficace pour protéger contre les maladies.

Des jumeaux comparés

Selon le Dr Sina Gharib, chercheur à l'Université de Washington et co-auteur de l'étude, de nombreuses données existent sur les effets du manque de sommeil provoqué à court terme en laboratoire. Celui-ci est lié à une augmentation des marqueurs inflammatoires et une activation des cellules immunitaires. Toutefois, on en sait peu sur les effets d'un manque de sommeil prolongé dans des conditions naturelles.

Pour se pencher sur la question, ce scientifique et ses collègues ont recruté 11 paires de jumeaux identiques et ont demandé à l'un des jumeaux de dormir sept heures par nuit tandis que l'autre dormait une heure de moins. Pendant l'expérience qui a duré deux semaines, le sommeil des participants a été surveillé par des moniteurs et des prélèvements sanguins ont été réalisés et analysés.

En comparant les jumeaux de chaque paire, les chercheurs ont constaté que celui qui avait moins dormi présentait un système immunitaire moins actif que son semblable. Plus concrètement, le manque de sommeil aurait pour effet de bloquer des processus génétiques spécifiques se produisant au sein des cellules et permettant au système immunitaire de fonctionner.

Un système immunitaire qui fonctionne mieux

Les jumeaux en manque de sommeil «présentaient un système immunitaire sous-performant, ce qui les exposait à un risque plus élevé de tomber malade», a résumé le Dr Nathaniel Watson, neurologue et principal auteur de l'étude. «Ce que nous montrons est que le système immunitaire fonctionne mieux quand vous dormez suffisamment», a-t-il ajouté.

D'après les spécialistes, nos besoins en sommeil sont influencés de 31 à 55% par la génétique, le reste étant influencé par d'autres facteurs tels que le comportement et l'environnement. C'est pourquoi les auteurs de l'étude ont fait appel à des jumeaux et exclu chez les sujets certaines habitudes ou maladies comme la tabagisme ou le diabète.

Les auteurs affirment que cette étude est la première à s'intéresser à l'effet du manque de sommeil sur l'ADN du système immunitaire. Par le passé, des recherches ont déjà démontré qu'un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité augmente le risque de diabète, d'irritabilité, de dépression et de maladies cardiovasculaires notamment.

Les conclusions de la nouvelle étude suggèrent ainsi que vous pouvez «ajouter le risque d'infection à la myriade de raisons pour lesquelles le manque de sommeil est mauvais pour vous», a commenté le Dr Watson rappelant qu'au moins sept heures de sommeil sont recommandées pour une santé optimale.