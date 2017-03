Les courtes siestes rendent plus heureux

31-03-2017 | 11h02

Les personnes qui font des siestes de moins de 30 minutes seraient plus heureux que ceux qui font des siestes plus longues et ceux qui n'en font pas du tout, d'après une étude menée par des chercheurs de l'université d'Hertfordshire, en Angleterre.

Plus de 1000 personnes ont été invitées à évaluer leur bonheur et ont été interrogées sur leurs habitudes de sieste. Les résultats ont été établis à partir des réponses aux questions psychologiques posées dans un sondage en ligne.

Les deux tiers des participants qui dorment moins de 30 minutes l'après-midi déclarent être heureux, contre seulement 56 % pour ceux qui font des siestes longues et 60 % pour ceux qui n'en font jamais.

«De même, les siestes plus longues sont associées à plusieurs risques pour la santé», a indiqué le professeur Wiseman qui a conduit l'étude.

«Un grand nombre de recherches montrent que les siestes courtes stimulent la performance. De nombreuses entreprises très prospères, comme Ben & Jerry's et Google, ont installé des espaces de sieste dédiés au travail«, a-t-il ajouté.

Cette nouvelle étude sera présentée au Edinburgh International Science Festival, la semaine prochaine.