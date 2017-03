Cellulite: 5 vérités et contre-vérités pour enfin la dégommer

20-03-2017 | 04h00

Avec l'arrivée du printemps, les salles de sport et d'aquabiking notamment affichent à nouveau complet. En ligne de mire, la guerre à la cellulite, fléau indomptable pour une majorité de femmes.

D'origine génétique et hormonale, la cellulite peut cependant se traiter par une stratégie globale à long terme. Quelques vérités et fausses idées avant de s'y attaquer.

Je peux me débarrasser de la cellulite grâce au sport

FAUX. Malheureusement, le sport à lui seul ne suffira pas à dégommer les cellules adipeuses profondément ancrées sous la peau. Ce type de graisses correspond à la graisse dite métabolique liée à l'alimentation et à la graisse génétique, type culotte de cheval. En revanche, l'activité physique (marche, running, aquabiking, corde à sauter) fait partie d'une stratégie globale qui donnera un vrai coup de pouce pour stimuler la circulation veineuse et lymphatique.

L'équilibre hormonal agit sur la cellulite

VRAI. On peut tout à fait chercher à harmoniser son système hormonal pour réduire et stopper la progression des adipocytes. Souvent, le manque de progestérone crée un effet cellulite. L'huile de bourrache et le gattilier sont des plantes recommandées pour booster l'hormone progestérone. Changer de pilule contraceptive, mieux dosée, peut être envisagée avec son médecin gynécologue.

Restreindre les calories est le seul moyen de venir à bout de la cellulite

FAUX. Les femmes minces ont aussi de la cellulite. Perdre du poids à tout prix en s'infligeant des restrictions alimentaires importantes ne résoudra pas le problème. De manière contre-productive, on risque une fonte musculaire importante et donc une accentuation des amas celluliteux.

Le régime méditerranéen est le plus efficace

VRAI. La cellulite, par définition est une pathologie inflammatoire. Le régime méditerranéen basé sur les aliments riches en antioxydants (fruits et légumes, graines, noix, céréales complètes) est la meilleure arme de destruction massive des capitons. Tous les sucres rapides, à index glycémique élevé, sont à éviter de manière générale car ils favorisent le stockage des graisses créant un pic d'insuline. Le bon réflexe: on fait la chasse au sel caché, souvent responsable de la rétention d'eau, on zappe la soupe au diner et on mise sur les protéines.

Les plantes aident à lutter contre la cellulite

VRAI. Les principes actifs de certaines plantes vont aider le corps à éliminer les toxines et donc à libérer les tissus gorgés d'eau et de graisses. C'est le cas du pissenlit, du bouleau, du fenouil, de l'artichaut, du radis noir, de la fumeterre, de la vigne rouge, de l'hamamélis et du ginkgo biloba qui vont améliorer le retour veineux et aider le système lymphatique. Boire beaucoup d'eau stimulera par ailleurs le transit qui permet d'évacuer les toxines inflammatoires.