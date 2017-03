Quelles huiles essentielles pour assainir son logement?

10-03-2017 | 17h27

Huiles essentielles et bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude s'intègre facilement et sans danger aux autres produits comme le vinaigre blanc (lui aussi désinfectant et désodorisant) et aux huiles essentielles, pour nettoyer toutes les surfaces de la maison. Dans un bidon d'un litre, versez 1 cuillère à soupe de bicarbonate, 1 cuillère de vinaigre blanc et 1 cuillère à soupe l'huile essentielle au choix : lavande, romarin, citron jaune ou vert. Ajoutez un litre d'eau chaude pour bien dissoudre tous les éléments. Refermez le bidon et mélangez.

Le citron, le roi pour désinfecter

Le citron est l'antibactérien et désodorisant par excellence. C'est le produit idéal pour nettoyer naturellement les surfaces des pièces d'eau ou du frigo. Pour optimiser ses vertus, on peut concocter une lotion avec 2 cuillères à soupe de bicarbonate, le jus d'un demi-citron et 5 gouttes d'huile essentielle de citron, de pin sylvestre ou de menthe poivrée au choix. Le tout dans un bol d'eau tiède.

La citronnelle de Java est particulièrement recommandée pour désodoriser les tapis, nids à microbes. Après avoir aspiré la surface, on applique un mélange composée de 10 gouttes d'HE de citronnelle de Java, 10 gouttes d'HE de lavande et 450g de bicarbonate de sodium. On laisse agir pendant 20 minutes puis on aspire à nouveau.

Arbre à thé et savon noir

L'huile essentielle d'arbre à thé est utilisée contre les virus et les états grippaux. Antibactérienne, elle peut très bien servir à nettoyer la maison, sols y compris, associée au savon noir qui n'a pas besoin d'être rincé. Attention aux produits vendus en supermarché qui mettent en avant la présence du savon dans les bidons, alors que sa teneur reste très faible.

Dans un seau de 10 litres d'eau, ajouter 3 cuillères à soupe de savon noir liquide, deux cuillères à soupe de cristaux de soude, une douzaine de gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé et quelques gouttes d'huile essentielle de citron ou d'orange pour sentir bon. Astuce: Pour assainir la poubelle, on y dépose quelques gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé sur un coton.

L'eucalyptus, exit les odeurs

Pour dissiper les odeurs de cuisine, de tabac ou dans les placards, l'huile essentielle d'eucalyptus est très efficace et s'auto-suffit. On peut déposer 4 à 5 gouttes sur une soucoupe et la placer près d'une source de chaleur ou diffuser la substance via un diffuseur électrique. Astuce : cette huile essentielle est aussi antivirale, antibactérienne, décongestionnante.

Des sprays oui, mais en magasin bio

Si le choix se porte sur des produits d'hygiène prêts à l'emploi, mieux vaut tabler sur des préparations vendues en magasin bio pour s'assurer une origine 100% naturelle.