Maripier Morin se confie sur ses anciens problèmes d'acné

08-02-2017 | 13h19

Des problèmes d'acné qui n'en a pas eu. Le plus souvent passagère, cette maladie qui survient à l'adolescence peut parfois prendre de l'ampleur chez certaines personnes. Et au-delà de l'acné, c'est ce qu'on s'inflige au visage en voulant percer les boutons qui laisse le plus de cicatrices. C'est exactement le problème qu'a connu Maripier Morin.



Dans une vidéo publiée mardi sur sa chaine Youtube, l'animatrice a répondu à ses fans qui lui posaient des questions sur le traitement qu'elle avait reçu il y a un an.

Elle explique être allée voir le docteur Simon Ourian dans une clinique privée à Los Angeles. Ce dermatologue est célèbre pour s'être déjà occupé de visage célèbre comme Lady Gaga ou les Kardashians.

Un traitement à 4000 $

Le traitement se fait avec le «cool laser». Un laser qui a été breveté par le Dr Ourian lui même et qui a fait des merveilles sur le visage de la jeune animatrice. «Ils mettent une crème pour engourdir le visage et après 5 minutes (de traitement au laser) c'est fini». En revanche, c'est le temps de récupération qui est plus long. «Un bon 10 à 12 jours», confie-t-elle

Le principe du «cool laser»: «Ça brule l'épiderme au complet. La peau est très rouge et sèche. Et à un moment donné, toute la vieille peau tombe et c'est de la nouvelle peau, de la peau de bébé, qui se régénère en dessous. Toutes vos cicatrices, brulures ou taches pigmentaires disparaissent totalement.

La chanteuse annonce tout de même le coup de l'opération: environ 4000 $. Mais un prix qui se justifie selon elle, puisque «c'est un investissement pour la confiance en soi». Et c'est peut être encore plus important quand on est une personnalité publique.

On se dit que c'est quand même sacrément efficace quand on voit le résultat!