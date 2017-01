Étienne Boulay va en thérapie, prend une pause des projecteurs

12-01-2017 | 11h50

L'ex-joueur de football et animateur Étienne Boulay a annoncé qu'il se tiendrait loin des feux de la rampe pour le mois de janvier afin de prendre soin de lui-même.



Il a suivi les conseils de ses proches et a «pris la décision de saisir les mains tendues et de retourner en thérapie», a-t-il écrit sur sa page Facebook mercredi.

«Je passerai le mois de janvier loin des caméras, des micros et des réseaux sociaux.»

L'ex-athlète a déjà connu des épisodes dépressifs, lui qui a confié avoir déjà tenté de s'enlever la vie. Il livrait son témoignage en décembre dans une courte vidéo filmée pour «Bell Cause pour la cause», une initiative de santé mentale dont il est porte-parole.

«Il y a deux mois, lorsque nous avons tourné les publicités et que j'ai spontanément parlé de l'importance de demander de l'aide et d'accepter celle qui nous est offerte, j'étais loin de me douter que je me retrouverais moi-même devant le même dilemme à peine quelques semaines plus tard», écrit Étienne Boulay.

Sa conjointe, Maïka Desnoyers, l'a publiquement appuyé dans sa démarche en partageant un message de soutien sur son compte Instagram.

Elle dit espérer «que son humilité aide d'autres personnes à s'ouvrir et à parler ouvertement de leurs problèmes afin d'aller chercher l'aide nécessaire».