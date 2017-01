Ce qui arrive à votre pénis quand vous vieillissez

11-01-2017 | 13h45

La fontaine de jouvence n'ayant toujours pas été découverte, vous vieillirez inévitablement et toutes les parties de votre corps également. L'organe reproducteur de monsieur est évidemment condamné à ce sort. Voici une terrifiante liste de symptômes de l'inexorable déchéance du pénis humain qu'a compilés Men's Health, entre autres.



Le rabaissement du sac

Pour commencer avec le plus évident: oui, le scrotum s'affaisse avec l'âge. Pour certains cela peut même signifier qu'il touchera l'eau lorsqu'assis sur un siège de toilette. Cela est principalement dû à la perte de masse musculaire associée au vieillissement.

La verge qui crochit

L'accumulation de tissu cicatriciel qui se produit avec les années peut faire courber votre verge dans toutes les directions. «À 60 ou 70 ans, cela peut devenir de pire en pire, raconte le Dr Brian Steixner, d'un institut américain spécialisé en urologie, à Men's Health. J'ai vu des patients [dont les pénis] ressemblaient en tout point à un point d'interrogation.» Effrayant.

Perdre de l'envergure

Plus de tissu cicatriciel, composé de collagène moins élastique que des cellules jeunes et saines, peut également signifier une réduction de la taille de votre érection. Ajoutez à cela la prise de poids abdominale, souvent accumulée avec les années, qui fait paraître votre verge plus petite, et vous pourriez perdre quelques centimètres.

La jouissance plus difficile

Plusieurs études ont démontré que le pénis devient moins sensible à la stimulation directe avec l'âge, rapporte WebMD. Ainsi, cela peut rendre plus difficile l'érection et le maintien de celle-ci et l'atteinte de l'orgasme. Possible point positif: ça pourrait vous faire durer plus longtemps au lit, si c'était un problème.

La dysfonction érectile

Eh, oui. Ce n'est pas pour rien si ce sont des acteurs grisonnants qui peuplent les publicités de Viagra et autres pilules promettant de vous redonner la vigueur. Entre 40 et 70 ans, la proportion d'hommes pouvant maintenir une érection passe de 60 à 30 %, selon WebMD. De nombreuses raisons peuvent expliquer la perte de la fonction érectile: baisse du niveau de testostérone, circulation sanguine de moins en moins efficace, tabagisme, consommation d'alcool, etc. Tout un marché de médicaments et de traitements existe pour les hommes qui veulent y remédier. Mais les saines habitudes de vie peuvent également aider. «Si vous prenez soin de vous-même, vous pouvez éviter tout ça», a affirmé le Dr Brian Steixner à Men's Health.